Пекин "крышует" Лукашенко, – политолог о цели белорусского диктатора, который собрался в Китай

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко запланировал визит в Пекин на 28 февраля – 2 марта. Белорусский диктатор использует рычаги влияния Китая, чтобы оставаться хоть немного независимым от России.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Валерий Дымов. По его словам, Китай имеет влияние на Беларусь, поэтому "крышует" режим Лукашенко.

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"Пекин "крошит" Лукашенко и его режим от прямого вмешательства и окончательного поглощения Беларуси Россией. Китай пытается использовать такие возможности, они у него есть. Влияние на Беларусь у Китая существует", – считает он.

Из-за санкций экономика Китая разрушится

Институт изучения войны (ISW) считает, что во время визита Лукашенко в Пекин лидер Китая Си Цзиньпин и белорусский диктатор могут договориться о тайной передаче оружия для России в обход международных санкций.

Димов отметил, что Китай – это конкурент Запада, поэтому Пекин использует Россию для того, чтобы влиять на мировой порядок. Поэтому такой сценарий развития событий вполне вероятен.

С другой стороны, как подчеркнул политолог, Китай очень сильно зависит от мира, ведь выстроил свою экономику на экспортных технологиях.

Китай построил свою мощную экономику на экспортных технологиях. Потому он зависит от того, сколько и кому продает на самых платежеспособных рынках – США и Европа. Он гораздо больше зависит от глобального мира, чем мир зависит от Китая.

– убежден он.

Валерий Дымов подчеркнул, что без западного рынка экономика Китая разрушится. К тому же у государства уже есть экономические проблемы. Поэтому, по его мнению, Китай не желает получить санкции.

Кроме того, политолог напомнил, что Си Цзиньпин уже получал публичные предупреждения от государственного секретаря США Энтони Блинкена и президента Штатов Джо Байдена.

"Не думаю, что Китай хотел бы получить санкции прямые или вторичные из-за Беларуси или третьих стран. Потому что его проблемы будут гораздо большими. Китаю нужно очень серьезно подумать перед тем, как делать те вещи, к которым побуждают Путин и его сателлит Лукашенко", – заметил Дымов.

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