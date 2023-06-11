В дурдоме выходной, - журналист международник потролил темы разговоров Путина и Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко приехал в гости к кремлевскому вождю Владимиру Путину. Темы разговоров так называемых лидеров двух союзных государств вызвали немало вопросов.

Они обсудили какие-то "озимые", которые будут собирать "через 10 – 12 дней". Возможно, в этих словах скрывался какой-то смысл. Об этом 24 Каналу сказал журналист-международник Алексей Бурлаков.

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"Что это был за код такой? Стоят два чувака, которые думают, что они президенты, болезнь одна и та же, и такие: "Озимую собираем через 10 дней. Через 10, ну, может, 12". В смысле? Возможно, это и было заброшено для того, чтобы мы подумали: "Хм, что же кроется в этих словах?". Но теперь и правда интересно, что это за озимая, и откуда о ней знает Путин", – заметил Бурлаков.

Журналист о разговоре Путина и Лукашенко: смотрите видео

"Ничего не произошло"

Было предположение, что они говорили о передаче ядерного оружия. Но это 7 – 8 июля, а значит – 4 недели. По мнению журналиста, диктаторы могли говорить о каком-либо наступлении. Хотя, при чем здесь озимая?

Может быть, в этом и был главный смысл. Вообще они встретились: "Срочно приезжай ко мне в Москву! Нет, срочно приезжай ко мне в Сочи! Но "ничего не произошло, все нормально",

– отметил журналист.

Именно такие у них были переговоры все это время. Они побеседовали об экономике, но все нормально. Они поговорили о вопросах национальной обороны, но ничего не произошло.

Они кого хотели убедить в этом, может? А потом эта озимая. Что это вообще было? В дурдоме выходной,

– предположил Алексей Бурлаков.

Можно себе представить: "Когда будем собирать? Через 10 дней? Хорошо, до вечера!" Лукашенко ушел, а Путин так и не понял, что он имел в виду.

"И Лукашенко: "Что он имел в виду?". И оба начали гуглить, что такое озимая, потому что один сказал, другому – выполнять. Посмотрим, что будет через 10 – 12 дней", – шутит Бурлаков.

Сколько осталось диктаторам