Вони обговорили якісь "озимі", яку збиратимуть "за 10 – 12 днів". Можливо, у цих словах крився якийсь сенс. Про це 24 Каналу сказав журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков.

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"Що це був за код такий? Стоять два чуваки, які думають, що вони президенти, хвороба одна й та сама, і такі: "Озиму збираємо через 10 днів. Через 10, ну, може, 12". В сенсі? Можливо, це і було закинуто для того, щоб ми подумали: "Хм, що ж криється у цих словах?". Але тепер і правда цікаво, що це за озима, і звідки про неї знає Путін", – зауважив Бурлаков.

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"Нічого не сталося"

Було припущення, що вони говорили про передачі ядерної зброї. Але це 7 – 8 липня, а отже – 4 тижні. На думку журналіста, диктатори могли говорити про якийсь наступ. Хоча, до чого тут озима?

Можливо, в цьому і був головний сенс. Взагалі вони зустрілися: "Терміново приїжджай до мене у Москву! Ні, терміново приїжджай до мене у Сочі! Але "нічого не сталося, все нормально",

– зазначив журналіст.

Саме такі у них були перемовини весь цей час. Вони поговорили про економіку, але все нормально. Вони поговорили про питання національної оборони, але нічого не сталося.

Вони когось хотіли переконати в цьому, може? А потім ця озима. Що це взагалі було? В дурдомі вихідний,

– припустив Олексій Бурлаков.

Можна собі уявити: "Коли будемо збирати? Через 10 днів? Добре, до вечора!". Лукашенко пішов, а Путін так і не зрозумів, що він мав на увазі.

"І Лукашенко: "Що він мав на увазі?". І обидва почали гуглити, що таке озима, бо один сказав, іншому – виконувати. Подивимося, що буде через 10 – 12 днів", – жартує Бурлаков.

Скільки залишилося диктаторам