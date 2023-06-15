Но на самом деле задача МАГАТЭ – оценить состояние Запорожской АЭС. Мол, какие могут быть риски и не более. Об этом 24 Каналу заявил политолог Александр Антонюк.
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"Он (Гросси – 24 Канал) планирует ехать в Кремль на переговоры. Это тот момент, когда формируется ловушка для нас и цивилизованного мира", – подчеркнул политолог.
Ведь Россия будет пытаться и дальше использовать различных медийных персон на территории США и Европы. По мнению Антонюка, исходя из того, как используют выводы из отчета МАГАТЭ, может снова появиться определенная тема. Мол, что "Украину и Россию нужно посадить за стол переговоров". Один из возможных ключевых тезисов – демилитаризация района ЗАЭС.
Так Россия хочет выиграть для себя время, чтобы заморозить конфликт. Максимально оттянуть по времени до выборов следующего года,
– отметил Александр Антонюк.
Надежды России
Страна-агрессор очень надеется, что политическая конъюнктура на Западе будет меняться. Первоочередно говорится о США.
Чтобы дальше вместе с Китаем продолжать интервенционные действия. Где-то политически, а где-то военно. Что касается Украины – говорится о захвате территории и выполнении так называемых "стратегических целей".
"Цель у них одна – уничтожить Украину как государство, присоединение территорий к составу России, восстановление такого плана – Советский союз №2 или Российская империя. Выселение или уничтожение нелояльного населения – то есть украинского народа", – отметил политолог.
Соответственно, так Россия будет пытаться влиять и формировать "двухполярный мир", о котором сейчас она говорит синхронно с Китаем.
Гросси прибыл на ЗАЭС: смотрите видео
Визит МАГАТЭ в Украину
- Подрыв оккупантами Каховской ГЭС повлиял и на Запорожскую атомную электростанцию. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал визит в Украину. Все, чтобы оценить ситуацию в ЗАЭС.
- В Киеве Гросси встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Гендиректор международной организации заявил, что проведет на атомной электростанции несколько часов, а также сделает ротацию и оставит там свою команду.
- Рафаэль Гросси заявил, что получил гарантии безопасности как от Украины, так и России.