Та насправді завдання МАГАТЕ – оцінити стан Запорізької АЕС. Мовляв, які можуть бути ризики й не більше. Про це 24 Каналу заявив політолог Олександр Антонюк.

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"Він (Гроссі – 24 Канал) планує їхати в Кремль на переговори. Це той момент, коли формується пастка для нас і цивілізованого світу", – наголосив політолог.

Адже Росія намагатиметься й надалі використовувати різних медійних персон на території США та Європи. На думку Антонюка, виходячи із того, як використовують висновки зі звіту МАГАТЕ, може знову з'явитися певна тема. Мовляв, що "Україну та Росію треба посадити за стіл переговорів". Одна із можливих ключових тез – демілітаризація району ЗАЕС.

Так Росія хоче виграти для себе час для того, щоби заморозити конфлікт. Максимально відтягнути по часу до виборів наступного року,

– зауважив Олександр Антонюк.

Сподівання Росії

Країна-агресорка дуже сподівається, що політична кон'юнктура на Заході буде змінюватися. Першочергово мовиться про США.

Щоби далі разом з Китаєм продовжувати інтервенційні дії. Десь політично, а десь військово. Щодо України – мовиться про захоплення території й виконання так званих "стратегічних цілей".

"Ціль у них одна – знищити Україну як державу, приєднання територій до складу Росії, відновлення такого плану – Радянський союз №2 або Російська імперія. Виселення або знищення нелояльного населення – тобто українського народу", – зауважив політолог.

Відповідно так Росія буде намагатися впливати та формувати "двополярний світ", про який нині вона говорить синхронно із Китаєм.

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