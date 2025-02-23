Зеленский озвучил главное ожидание от поездки Стармера и Макрона в США

Лидеры европейских стран планируют посетить США на фоне последних противоречивых заявлений Дональда Трампа. Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях от этой встречи.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон уже на следующей неделе посетят США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на своего корреспондента на пресс-конференции.

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Чего ожидает Зеленский

Президент подчеркнул, что эта встреча очень важна, потому что, представители Европы должны сидеть за столом переговоров.

Я не могу сказать, кто сейчас будет представлять Европу, но считаю, что хотя бы один человек будет представлять ЕС. И безусловно, Великобритания также должна быть за столом,

– подчеркнул он.

Зеленский считает, что во время поездки в Вашингтон Стармер и Макрон опишут партнерам в США "реальную ситуацию" в российско-украинской войне. Он также надеется, что после возвращения будет встреча со всеми партнерами из Европы, где определят наши следующие шаги.

Во время пресс-конференции Владимир Зеленский затронул целый ряд важных вопросов. В частности, он объяснил, почему не подписал первое соглашение о редкоземельных ископаемых с США. По его словам, оно не отвечало интересам Украины.