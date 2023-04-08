Прогресса не видно: в NYT подытожили визит Макрона в Китай

Президент Франции Эммануэль Макрон 7 апреля завершил трехдневный визит в Китай. Правда, в совместном заявлении лидеров стран было мало упоминаний об Украине, России и войне.

Журналисты пишут, что Макрон пытался убедить лидера Китая Си Цзиньпина сделать больше для прекращения войны. Однако, по-видимому, прогресса не было.

Кстати говоря Макрон улетел в Китай не об Украине говорить: какие реальные интересы Франции

Переговоры Си с Макроном включали частный ужин и редкую встречу за пределами Пекина. Это свидетельствует об усилиях Китая для укрепления своих связей с Европой, поскольку отношения с США резко ухудшаются.

По мнению экспертов, Макрон приехал в Китай, чтобы убедить господина Си относительно войны. Однако китайский лидер по крайней мере публично сохранил свою шаткую позицию. Потому прогресса в переговорах не удалось достичь.

Упоминаний о России избегают

В нескольких местах совместного заявления уходят от упоминаний о России. Это доказывает, что Китай не изменил своей позиции по поводу войны. Китайско-французское заявление содержит неприятие обеих стран ядерной войной, но не упомянуло Россию или ее недавнюю угрозу разместить ядерное оружие в Беларуси.

Единственное прямое упоминание Украины было в одном из пунктов. Там говорилось, что "обе стороны поддерживают все усилия по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов устава Организации Объединенных Наций".

Франция и Китай призвали стороны "защищать женщин и детей, жертв конфликта". Однако на эту тему не упомянули, что в прошлом месяце Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина в связи с детьми.