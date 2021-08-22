Визит Меркель в Украину, украинские COVID-сертификаты в Европе – видео недели

Ангела Меркель 22 августа встретилась с Владимиром Зеленским. Это может быть последним визитом перед отставкой канцлера Германии. COVID-сертификат смогут получить украинцы, имеющие 2 дозы прививок. Это позволит беспрепятственно путешествовать по Европе.

Самые популярные и интересные за неделю сюжеты – к вашему вниманию.

Интересно Обыски СБУ на "базе" Кивы, дрифт с Alyona Alyona на Софийской площади – видео недели

Меркель посетила Киев

Ангела Меркель 22 августа приехала в Киев. По мнению политологов, лелеять большие надежды на визит Меркель в Украину не стоит, поскольку вскоре канцлер уйдет в отставку. Однако Зеленский надеется на гарантии энергетической безопасности.

Визит Меркель в Украину может быть последним перед ее отставкой: смотрите видео

В ЕС будут действовать украинские COVID-сертификаты

Евросоюз одним из первых признал украинские COVID-сертификаты. Получить такой документ можно в приложении "Дия" после 2 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Сертификат будет действовать с начала его создания в течение 180 дней.

Украинцы могут путешествовать по Европе с COVID-сертификатами: смотрите видео

Оккупанты убили украинского военного

На Луганщине оккупанты убили 41-летнего военного Василия Островского из Львова. Мужчина учил других защитников, как вести себя с пулеметами. Собратья военнослужащего уверены, что действовали именно российские снайперы, поскольку был лишь 1 точный выстрел в голову.

В Луганской области погиб украинский военный: смотрите видео

Визит Варфоломея в Киев

В Украину 20 августа приехал Вселенский патриарх Варфоломей. Он встретился с Зеленским. Это не понравилось представителям Московского патриархата, верующие которого митинговали под Верховной Радой.

Вселенский патриарх приехал в Украину: смотрите видео

В Украину привезли оригинал Конституции Орлика

Настоящую Конституцию Филиппа Орлика можно увидеть в Национальном заповеднике "София Киевская". Ее из Швеции привезли в грузовике с охраной. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что на переговоры касательно этого потратили 13 лет. Увидеть исторический документ можно до 14 ноября.

Конституция Филиппа Орлика в Украине: смотрите видео