Самые популярные и интересные за неделю сюжеты – вашему вниманию.
Смотрите популярные сюжеты на прошлой неделе Судьба скандального судьи Чауса, кадровые изменения в силовых структурах – видео недели
"Накрыли" сообщество Кивы
Народный депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива контролировал сообщество, где хранили незаконные вещи. СБУ обнаружила там оружие, партийные методички и большую партию марихуаны.
Как СБУ обыскала "базу" Кивы: смотрите видео
Дрифт с Alyona Alyona на Софийской площади
Рекламный дрифт компании Red Bull с репершей Alyona Alyona оставил на территории заповедника "София Киевская" следы от шин. Волонтеры отмывали площадь 4 дня. К ним присоединилась и исполнительница, на которую в полиции открыли производство за хулиганство.
Как отреагировали в Украине на дрифт в заповеднике: смотрите видео
Меркель посетит Украину
Канцлер Германии Ангела Меркель в сентябре закончит свою политическую карьеру. За месяц до парламентских выборов она посетит Украину. С Владимиром Зеленским Меркель обсудит ситуацию с "Северным потоком-2" и так называемую формулу Штайнмайера.
Что означает визит Меркель в Украину: смотрите видео
Украина готовится ко Дню Независимости
В Украине планируют масштабно отметить День государственного флага и 30-летия Независимости. Кроме традиционных концертов, салютов и парада, в Украину вернут оригинал Конституции Пилипа Орлика. Стоимость всех мероприятий и торжеств оценили в 5,4 миллиарда гривен.
Как будут отмечать День Независимости Украины в 2021 году: смотрите видео
Украинская сборная вернулась с Олимпийских игр
Завершилась Олимпиада-2020 в Токио, откуда украинские спортсмены привезли 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей. Не обошлось без скандала после совместного фото украинки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене.
Итоги Олимпийских игр-2020 для Украины: смотрите видео