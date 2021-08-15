Найпопулярніші та найцікавіші за тиждень сюжети – до вашої уваги.

Дивіться популярні сюжети минулого тижня Доля скандального судді Чауса, кадрові зміни в силових структурах – відео тижня

"Накрили" осередок Киви

Народний депутат "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива контролював осередок, де зберігали незаконні речі. СБУ виявила там зброю, партійні методички та чималу партію марихуани.

Як СБУ обшукала "базу" Киви: дивіться відео

Дрифт із Alyona Alyona на Софійській площі

Рекламний дрифт компанії Red Bull з реперкою Alyona Alyona залишив на території заповідника "Софія Київська" сліди від шин. Волонтери відмивали площу 4 дні. До них долучилася й виконавиця, на яку в поліції відкрили провадження за хуліганство.

Як відреагували в Україні на дрифт у заповіднику: дивіться відео

Меркель відвідає Україну

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у вересні закінчить свою політичну кар'єру. За місяць до парламентських виборів вона відвідає Україну. Із Володимиром Зеленським Меркель обговорить ситуацію з "Північним потоком-2" і так звану формулу Штайнмаєра.

Що означає візит Меркель в Україну: дивіться відео

Україна готується до Дня Незалежності

В Україні планують масштабно відзначити День державного прапора та 30-річчя Незалежності. Окрім традиційних концертів, салютів і параду, в Україну повернуть оригінал Конституції Пилипа Орлика. Вартість усіх заходів та урочистостей оцінили у 5,4 мільярда гривень.

Як відзначатимуть День Незалежності України у 2021 році: дивіться відео

Українська збірна повернулася з Олімпійських ігор

Завершилася Олімпіада-2020 у Токіо, звідки українські спортсмени привезли 1 золоту, 6 срібних та 12 бронзових медалей. Не обійшлося без скандалу після спільного фото українки Ярослави Магучіх із росіянкою Марією Ласіцкене.

Підсумки Олімпійських ігор-2020 для України: дивіться відео