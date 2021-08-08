Найпопулярніші та найцікавіші за тиждень сюжети – до вашої уваги.
Читайте і дивіться популярні сюжети минулого тижня Ризики запуску "Північного потоку-2", штам Дельта в Україні – відео тижня
Чаус може розповісти про Порошенка
Ще кілька місяців тому Чаус заявив, мовляв, йому є що розповісти. Зокрема він може бути свідком проти п'ятого президента України Петра Порошенка. На думку журналіста Сергія Лещенка, саме Порошенко причетний до втечі екссудді.
Що Чаус розповість про Порошенка: дивіться відео
Кадрові зміни в силових структурах
Є загроза, що кадрові перестановки в силових структурах України можуть погано вплинути на систему управління. Так вважає військовий експерт Олег Жданов. Відповідні зміни можуть стати початком створення авторитарної системи управління.
Чим загрожують кадрові зміни в силових структурах: дивіться відео
COVID-сертифікати в Україні
Європейський Союз успішно оцінив українські цифрові COVID-сертифікати. Попри це, для того, аби подорожувати з таким паспортом, варто дочекатись технічного підтвердження документа Євросоюзом.
Особливість українських цифрових COVID-сертифікатів: дивіться відео
Танцюристи з синдромом Дауна представлять Україну
Пара з синдромом Дауна з Вінниччини має представити Україну на Спеціальній Олімпіаді-2021. Серед учасників танцювальних змагань, які відбуватимуться в Австрії, понад 100 спортсменів з інвалідністю.
Як сонячні танцюристи готові підкорити Олімпіаду: дивіться відео
Українські держбанки – на біржі для приватизації
Державні банки України вийдуть на Лондонську фондову біржу для приватизації. За словами голови Нацбанку Кирила Тимошенка, частка держави у банківському секторі повинна зменшитись.
Україна у банківському секторі: дивіться відео