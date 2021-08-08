Самые популярные и интересные за неделю сюжеты – вашему вниманию.

Читайте и смотрите популярные сюжеты на прошлой неделе Риски запуска "Северного потока-2", штамм Дельта в Украине – видео недели

Чаус может рассказать о Порошенко

Еще несколько месяцев назад Чаус заявил, мол, ему есть что рассказать. В частности он может быть свидетелем против пятого президента Украины Петра Порошенко. По мнению журналиста Сергея Лещенко, именно Порошенко причастен к побегу экс-судьи.

Что Чаус расскажет о Порошенко: смотрите видео

Кадровые изменения в силовых структурах

Есть угроза, что кадровые перестановки в силовых структурах Украины могут плохо повлиять на систему управления. Так считает военный эксперт Олег Жданов. Соответствующие изменения могут стать началом создания авторитарной системы управления.

Чем грозят кадровые изменения в силовых структурах: смотрите видео

COVID-сертификаты в Украине

Европейский Союз успешно оценил украинские цифровые COVID-сертификаты. Несмотря на это, для того, чтобы путешествовать с таким паспортом, стоит дождаться технического подтверждения документа Евросоюзом.

Особенность украинских цифровых COVID-сертификатов: смотрите видео

Танцоры с синдромом Дауна представят Украину

Пара с синдромом Дауна из Винницкой области должна представить Украину на Специальной Олимпиаде-2021. Среди участников танцевальных соревнований, которые пройдут в Австрии, более 100 спортсменов с инвалидностью.

Как солнечные танцоры готовы покорять Олимпиаду: смотрите видео

Украинские госбанки – на бирже для приватизации

Государственные банки Украины выйдут на Лондонскую фондовую биржу для приватизации. По словам главы Нацбанка Кирилла Тимошенко, доля государства в банковском секторе должна уменьшиться.

Украина в банковском секторе: смотрите видео