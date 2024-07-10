Есть плохая и хорошая новость: о чем могли говорить Моди и Путин

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля приехал в Россию с визитом. Их объятия и теплый визит вызывает беспокойство, однако здесь есть и плохая новость для обеих стран.

Бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов рассказал 24 Каналу, что разговоры Владимира Путина с Моди являются пустыми и бессмысленными. Индия все больше не довольна сотрудничеством с Россией.

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Плохая и хорошая новость

По словам Милова, индийская внешняя политика всегда была максимально эгоистичной. На всех международных форумах и встречах власти, где решаются вопросы войн, экономики или даже климата, власти Индии всегда говорят то, что ей выгодно. Стоит привлекать индийскую оппозицию, чтобы она стала на защиту демократических ценностей.

Это очень некрасиво выглядело, как Моди с ним (Путиным – 24 Канал) улыбался, обнимался на фоне этого терроризма (российский удар по больнице "Охматдет" в Киеве – 24 Канал),

– отметил оппозиционер.

Однако Милов рассказал, что здесь есть и хорошая новость. Глядя на все последние визиты и встречи российского диктатора стоит обращать внимание на пустые разговоры. Хотя с Моди Путин говорил о нефти, но они так и ни о чем не договорились. Моди обеспокоен тем, что Россия экспортирует в его страну много нефти, но индийские товары не покупает.

Эта тема не решается из-за самих индийцев, ведь их рупий не является удобной валютой для международных расчетов,

– отметил оппозиционер.

Кроме этого, в Индии пришло в упадок военно-техническое сотрудничество с Россией. Ранее она закупала у страны-агрессора оружие, но теперь Путину это оружие важнее для войны против Украины.

Индия начала разворачиваться в сторону Запада по поставкам вооружения и даже возможного совместного ее изготовления,

– добавил Милов.