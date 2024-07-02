Так, заметим, глава венгерского правительства Виктор Орбан прибыл в Киев 2 июля с неожиданным визитом. Его целью может быть обсуждение 11 пунктов, которые Венгрия выдвинула Украине.

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Укрзализныця потроллила Орбана

Неожиданный визит Орбана прокомментировали и в Укрзализныце. Заметим, что это первая встреча венгерского премьер-министра в Украине с Владимиром Зеленским после начала полномасштабного вторжения.

Как видите, билеты из Будапешта взять со дня на день трудно. Поэтому напоминаем о важности планировать свое путешествие и поддержку Украины заранее (хотя бы за 20 дней вперед),

– написала в своей заметке пресс-служба Укрзализныци.

Последним тезисом в Укрзализныце очевидно намекнули на то, что в отличие от большинства европейских стран, Венгрия неоднократно ставила под сомнение необходимость военной поддержки Украины и взамен призывала к прекращению огня.

Из-за тесных связей с Москвой Орбана часто называют пророссийским политиком. Он неоднократно транслировал пророссийские нарративы и заявлял, что страна-агрессор имеет военное преимущество.

К слову, во время разговора с Зеленским Орбан сказал, что война в Украине очень сильно влияет на безопасность Европы. Венгр заявил, что очень ценит инициативы Зеленского по достижению мира.