Так, зауважимо, очільник угорського уряду Віктор Орбан прибув до Києва 2 липня з неочікуваним візитом. Його метою може бути обговорення 11 пунктів, які Угорщина висунула Україні.

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Укрзалізниця потролила Орбана

Неочікуваний візит Орбана прокоментували й в Укрзалізниці. Зауважимо, що це перша зустріч угорського прем'єр-міністра в Україні з Володимиром Зеленським після початку повномасштабного вторгнення.

Як бачите, квитки з Будапешта взяти з дня на день важко. Тому нагадуємо про важливість планувати свою подорож та підтримку України заздалегідь (хоча б за 20 днів наперед),

– написала у своєму дописі пресслужба Укрзалізниці.

Останньою тезою в Укрзалізниці вочевидь натякнули на те, що на відміну від більшості європейських країн, Угорщина неодноразово ставила під сумнів необхідність військової підтримки України та натомість закликала до припинення вогню.

Через тісні зв'язки з Москвою Орбана часто називають проросійським політиком. Він неодноразово транслював проросійські наративи та заявляв, що країна-агресорка має військову перевагу.

До слова, під час розмови із Зеленським Орбан сказав, що війна в Україні дуже сильно впливає на безпеку Європи. Угорець заявив, що дуже цінує ініціативи Зеленського щодо досягнення миру.