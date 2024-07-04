Не имеет мандата от ЕС, – Мишель о поездке Орбана к Путину

В СМИ распространили информацию, что глава венгерского правительства собрался посетить Россию в пятницу. Так, глава Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на такое сообщение медиа.

Об этом Мишель написал в соцсети Х (ранее твитер).

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Мишель отреагировал на сообщения СМИ о поездке Орбана в Москву

Глава Евросовета Мишель заявил, что Венгрия, которая по ротационному принципу с начала июля председательствует в Совете Евросоюза, не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.

Европейский Совет имеет четкую позицию: Россия – агрессор, Украина – жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут происходить без Украины,

– написал Шарль Мишель.

Напомним, что журналист VSquare и Direkt36 Саболч Пани заявил, что премьер-министр Венгрии отправится в Москву уже 5 июля. Еще несколько дней назад он был в Киеве и разговаривал с Владимиром Зеленским, предлагая согласиться на выгодные для страны-агрессора условия для прекращения огня.

Кроме этого, согласно обнародованной информации, говорилось о том, что Орбан посетит Россию не в одиночку. Скорее всего глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который отсутствовал в делегации Орбана в Киеве, также поедет в российскую столицу.