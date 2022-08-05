Немецкие депутаты вслед за Пелоси хотят посетить Тайвань

За визитом Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года следили тысячи людей из разных стран мира. О своем желании навестить Тайвань уже заявили немецкие депутаты.

Азиатское турне Пелоси подходит к концу. Последней остановкой спикера Палаты представителей Конгресса США, уже посетившей демилитаризованную зону на границе Южной и Северной Кореи, стала Япония.

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Детали от немецких депутатов

Посетить Тайвань могут представители комитета Бундестага по правам человека. В разговоре со СМИ один из депутатов добавил, что не хочет, чтобы их сдерживал "дышащий угрозами дракон".

Поездка немецких депутатов в Тайвань может состояться уже осенью. Ориентировочно – 22 – 30 октября. Чтобы принять участие в визите, заявку необходимо подать до начала сентября. В состав делегации войдут 8 парламентариев.

Визит Пелоси на Тайвань.

Пелоси во время визита встретилась с Цай Инвэнь – вице-президентом Тайваня. Спикер Палаты представителей Конгресса США добавила, что делегация подтвердила железную поддержку демократии Тайваня. По словам Пелоси, Америка остается непоколебимой в своей преданности народу Тайваня.

Кроме того, Пелоси провела разговор с Ю Сикуном – спикером парламента Тайваня.

Во время визита Пелоси получила орден как символ дружбы США и Тайваня.

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