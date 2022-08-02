Пелоси на Тайване может ограничиться транзитным пребыванием в аэропорту, – СМИ

Несмотря на угрозы Китая, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси может посетить Тайвань. Эксперты предполагают, что ее визит будет неофициальным и ограничится пребыванием в аэропорту.

Тайваньские СМИ, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что Пелоси может прилететь уже 2 августа. На следующий день она, вероятно, встретится с президентом Цай Инвэнь. Однако правительство Тайваня пока эту информацию никак не прокомментировало.

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Визит Пелоси может быть неофициальным

Пелоси вместе с 5 членами Конгресса США начала свою азиатскую поездку 1 августа. Она уже встретилась в Сингапуре с премьер-министром Ли Сянь Луном. Во время разговора он подчеркнул важность стабильных американо-китайских отношений.

Премьер-министр и делегация Конгресса также обменялись мнениями по ключевым международным и региональным событиям, включая войну в Украине, отношения в проливе и изменения климата,

– говорится в заявлении министерства иностранных дел Сингапура.

Пока ряд экспертов лишь предполагают, посетит ли Пелоси Тайвань и каким будет этот визит. По словам бывшего чиновника министерства обороны США Дрю Томпсона, спикер может назвать свою поездку на остров "неофициальной".

"Это примирение с беспокойством Пекина, но далеко не капитуляция", – отметил Томпсон.

По его словам, неофициальная остановка Пелоси на Тайване после посещения Малайзии – это "результат, с которым Пекин мог бы жить".

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Спикер может встретиться с президентом Тайваня в аэропорту

В свою очередь, аналитики сошлись во мнении, что если бы Пелоси все-таки посетила Тайвань, то вряд ли она остановилась бы там как обычная американка.

"Она приедет либо как спикер Палаты представителей, либо как член Конгресса США", – отметил преподаватель международных отношений и изучение Китая в Австралийском национальном университете Вен-Ти Сун.

Профессор дипломатии Национального университета Ченчи в Тайбэе Квэй-Бо Хуанг отметил, что, хотя Пелоси вряд ли посетит Тайвань в качестве частной гражданки, существует вероятность, что она может находиться на острове транзитом. Вероятно, спикер прибудет только в аэропорт на несколько часов, чтобы встретиться с президентом.

"Если она сделает это или назовет это неофициальным визитом, это будет означать, что давление или военная угроза со стороны Пекина по-прежнему вызывают у нее беспокойство", – отметил Хуанг.

По словам Вен-Ти Суна, Пекин все равно будет раздражен визитом Пелоси независимо от статуса ее приезда.

"Вполне вероятно, что усиление китайского давления может загнать Пелоси в угол, заставив ее почувствовать большую потребность продемонстрировать силу и, как следствие, заставить ее почувствовать большую решимость пойти ва-банк и полноценно посетить остров как спикер Палаты представителей США", – подытожил преподаватель.

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