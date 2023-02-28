Важно для самих саудитов: что означает визит принца Саудовской Аравии в Киев

В воскресенье, 26 февраля, Украину посетил глава МИД Королевства Саудовская Аравия. Это свидетельствует о том, что отношения между Киевом и Эр-Риядом выходят на новый уровень.

Об этом 24 Каналу рассказал востоковед из Германии Михаил Якубович. Он напомнил, что принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд привез новость о предоставлении Украине помощи в размере 400 миллионов долларов.

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Как отметил Якубович, отношения между Украиной и Саудовской Аравией начали формироваться еще в середине 90-х годов. Впоследствии, после визита Леонида Кучмы в эту страну, отношения между государствами оживились, в частности, в некоторых оборонных проектах.

Контакты Украины с Саудовской Аравией

По словам востоковеда, следует рассматривать отношения с Саудовской Аравией в 2 плоскостях.

Прямые контакты. Контакты через западных союзников Украины.

Якубович отметил, что в Белом доме положительно оценили визит главы МИД Саудовской Аравии в Украину.

"Это очень хорошо, ведь сейчас Украина может воспользоваться этими открывающимися для нее возможностями в арабском мире", – сказал востоковед.

Михаил Якубович рассказал о перспективах для Украины в арабском мире: смотрите видео

Почему визит в Украину важен для саудитов

Визит представителя Саудовской Аравии является положительным не только для Украины.

"Это важно, прежде всего, для самой Саудовской Аравии. Ведь их министр иностранных дел приехал в исторический центр событий", – подчеркнул Якубович.

Он добавил, что позиция элит Ближнего Востока склонялась в сторону Украины постепенно. И большую роль в этом сыграли военные успехи Вооруженных сил Украины.

Михаил Якубович Востоковед из Германии Если в марте – апреле 2022 года почти все арабские СМИ очень скептически относились к перспективам Украины, то потом они увидели, что результаты есть и Украина будет мощным игроком.

Якубович отметил, что, несмотря на хорошие отношения саудитов с Россией, все-таки контакты с американцами и союзниками США для них имеют гораздо большее значение.

Посреднические амбиции Саудовской Аравии

В последнее время в медиапространстве перестали говорить о возможном посредничестве Турции и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана в войне России против Украины.

Конечно, сейчас Эрдогану не до этого – на первый план вышла ситуация с землетрясениями в Турции, подготовка к выборам и другие вопросы.

Кроме того, Запад начал несколько отодвигать Эрдогана и ставить его на место. В частности, причиной стали его шаги, которые он делает по недопущению расширения НАТО,

– сказал Якубович.

В то же время в процесс активно включается именно Эр-Рияд.

"Саудовская Аравия в определенной степени хочет взять на себя посредническую роль. У них уже был опыт организации обмена пленными", – отметил востоковед.

Что известно об обмене пленными с участием саудитов В сентябре 2022 года Россия и Украина совершили масштабный обмен военнопленными, во время которого Киеву передали 215 военных, среди которых – командиры полка "Азов". Москве отдали 55 оккупантов и кума Путина Виктора Медведчука. В рамках обмена Россия вернула также 10 пленных иностранцев. Их обменяли при личном посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Также, как отметил востоковед, страна может сыграть определенную роль в расширении зернового соглашения, ведя переговоры с российской стороной.

Пример для других арабских стран

Визит главы МИД Саудовской Аравии в Киев может произвести хорошее впечатление на другие страны арабского мира.

"Это будет примером для Объединенных Арабских Эмиратов, а также для Кувейта, Бахрейна, даже Омана", – отметил Якубович.

Он добавил, что во время голосования на Генассамблее ООН практически все страны Персидского залива поддержали "формулу мира" Украины.

Это означает, что российские позиции на Ближнем Востоке за год значительно ослабли. Хотя там до сих пор часто говорят об "украинском кризисе", но во многих СМИ события в Украине прямо называют войной России против украинцев,

– сказал востоковед.

Он добавил, что Саудовская Аравия и Украина встали на верный путь. Однако не нужно надеяться на скорые успехи. Процесс углубления отношений между странами может быть долгим и сложным.

Визит главы МИД Саудовской Аравии в Киев: что известно