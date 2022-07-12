путин поедет в Иран, что готовится поставлять россиянам дроны: там встретится с Эрдоганом

путин едет с официальным визитом в Иран, который пообещал поставлять россиянам дроны. Там глава государства-агрессора встретится с иранским президентом Ибрагимом Райси, а также главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщают российские СМИ, переговоры Эрдогана и Путина состоятся 19 июля. По словам пресс-секретаря кремля Дмитрия Пескова, в Тегеране запланирован трехсторонний саммит.

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В Стамбуле 13 июля Россия и Турция будут говорить об украинском зерне

Предыдущая встреча Путина и Эрдогана была посвящена разблокированию украинских портов и вывозу украинского зерна. Именно это обсудят военные россии и Турции во время встречи 13 июля в Анкаре.

Директор департамента международных организаций МИД россии петр ильичев сообщил, что в этой встрече должны участвовать и представители Украины и ООН. россияне настаивают на том, что они должны осматривать каждое судно – якобы для того, чтобы "предотвратить провокации и контрабанду оружия".

Эрдоган ранее призвал путина разблокировать порты

Ранее президент Турции в телефонном режиме призвал Путина решить вопрос с разблокировкой экспорта украинского зерна. Также Эрдоган говорил главе кремля о том, что следует прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

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Тем временем Иран пообещал России дроны: что известно

В США сообщили, что москва обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей беспилотники.

Более того, иранцы уже даже запланировали учения для российских военных.

У Вашингтона нет информации о том, что дроны уже предоставили государству-агрессору. А вот учения запланированы уже на этот месяц.

Речь идет о нескольких сотнях беспилотников, среди которых и такие, что могут переносить оружие.

Смотрите в видео – путина в россии предлагают называть "правителем":