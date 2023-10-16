Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский рассказал 24 Каналу, что Путину этим визитом прежде всего нужно показать Китаю, что Россия – его хороший партнер.

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Путин поддерживает геополитический проект Пекина

Учитывая внутриполитический контекст, главе Кремля нужно продемонстрировать своим гражданам, что он хоть куда-нибудь может уехать. Ведь из-за ордера на арест, который выдал ему Международный уголовный суд в Гааге, приезд во многие страны мира для него опасен – Путина могут арестовать. Но на приглашение Си Цзиньпина он должен был откликнуться.

Очевидно, если Путина пригласил сам глава китайского государства, то ему было трудно отказать,

– отметил эксперт-международник.

Также Китай является крупным соседом России, Путин может многое брать у него, в том числе вооружение, хотя это пока не доказанный факт. Однако Пекин может поставлять Москве, которая находится под санкционным давлением, различные компоненты, используемые по двойному назначению в конструировании ракет или дронов.

В то же время Путин предпочитает поддерживать проект "Пояс и путь", поскольку его северная ветвь проходит по территории России. И хотя в результате войны в Украине она потеряла позиции и ее товарооборот незначителен, однако Москва хочет показать, что поддерживает амбициозный геополитический проект Пекина.

"Пояс и путь" Это созданный по инициативе Китая проект объединения Азии с Африкой и Европой через сухопутные и морские маршруты. Его цель – улучшение региональной интеграции, развитие торговли и стимулирование экономического роста.

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Важно показать, что держит удар

Кроме того, Путин может подписать с Китаем дополнительные соглашения, в частности, в сфере энергетики, ведь Россия фактически больше ничего не может предложить КНР, кроме своих ресурсов.

Самое главное для главы Кремля показать Си Цзиньпину, что к нему приезжают, его уважают. И этот приезд Путина важен для геополитической игры главы Китая – особенно в регионе Юго-Восточной Азии.

В этом году Китаю был нанесен немалый удар по его геополитическим амбициям. В частности, на саммите G20, когда Индия показала, что может бросить вызов КНР и имеет собственные геополитические проекты, которые могут перекрыть те, что планирует Китай.

"Си Цзиньпину важно показать, что он все еще держит удар. Поэтому ему нужно собрать как можно больше разных представителей. И этим продемонстрировать, что Китай еще может диктовать свою повестку в той парадигме международных отношений, которая сложилась в последнее время", – отметил Станислав Желиховский.

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