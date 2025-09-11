Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что Си Цзиньпин, вероятно, не давал напрямую "добро" на атаки России по территории Польши или Украины, в частности Кабмина. Однако выглядит, что отсутствовал четкий месседж о необходимости прекращения агрессии.

Что дал Путину визит в Китай?

По словам Игоря Чаленко, Путин чувствует, что ему достаточно тех условий сотрудничества между Россией и Китаем, которые есть, чтобы и дальше вести агрессивную внешнюю политику, несмотря на серьезные экономические проблемы его государства.

Он считает, что, как минимум, имеет еще полгода для того, чтобы продолжать эту войну. А там, где есть полгода, может быть и год. Может начаться новая волна военного противостояния,

– предположил политолог.

Не хватает активной политики Китая, чтобы каким-то образом повлиять на Путина. Однако Пекину, вероятно, очень выгодна такая позиция, ведь это позволяет использовать кремлевского диктатора, пугая им восточную Европу и США.

Чаленко отметил, что Путин умышленно пытается выйти на новый уровень эскалации, чтобы продвигать свои территориальные требования в отношении Украины и стремление, чтобы Запад уменьшил поддержку нашего государства.

В Польше боты, которых начали поддерживать также поляки, пытаются продвигать идею, что Украине уже не нужно помогать, ведь теперь важно усиливать собственное государство, которое якобы может оказаться под угрозой нападения России.

Такой деформированный подход активно внедряют (россияне – 24 Канал) в польский, и не только, сегмент интернета, продвигая нарратив, что Украиной якобы можно пожертвовать,

– сказал политолог.

Он добавил, что это общее ИПСО, которое координирует близкое окружение Путина или сам кремлевский диктатор. Это очень опасно, ведь такой нарратив направлен на уничтожение целостности евроатлантического сообщества и общих ценностей.

Визит Путина в Китай: коротко