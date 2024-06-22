Сейчас Путин скитается по миру, собирая разбросанное советское оружие, сказал 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Кроме этого, диктатору не хватает рабочей силы, которую также может предоставить КНДР, если хорошо попросить.

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Оружие уже не удовлетворяет Путина

Северокорейские боеприпасы, артиллерия и ракеты, которые имеет КНДР в большом количестве, представляют проблему для Украины. К тому же это не только советские запасы, ведь КНДР производит значительное количество вооружения.

Российский оппозиционный журналист заметил, что только с начала полномасштабного вторжения Северная Корея передала России вдвое больше боеприпасов, чем Украина получила от всего блока НАТО.

В КНДР ничего другого просто не производят,

– подчеркнул Яковенко.

Впрочем, сейчас Путину нужна рабочая сила, а северокорейские рабочие – мечта любого работодателя. Прежде всего они мотивированы, ведь получая даже мизерную зарплату в России, они станут богачами в КНДР.

Кроме того, их семьи находятся в заложниках северокорейской власти, поэтому не может быть какого-либо протеста, или неповиновения против эксплуатации.

Могут ли солдаты из КНДР появиться в Украине

Во время встречи с пропагандистами после коммунистического турне Путин всячески отрицал, что в договоре, который он подписал с Ким Чен Ыном, предусматривается участие северокорейских солдат на фронте в Украине.

Но всем хорошо известно, что каждый раз, когда диктатор открывает рот, он врет. В этом случае происходит именно это. Когда Путин говорит, что никогда и ни за что солдаты из КНДР не будут участвовать в этой войне, то мы понимаем, что будут. Поэтому эта угроза есть,

– сказал российский оппозиционный журналист.

Впрочем, вряд ли это будет переломным моментом, разве что заткнуть какие-то дыры.