Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина заставить Беларусь наступать на Украину, – ISW

Весь мир, без преувеличения, ожидал результатов встречи Путина и Лукашенко 19 декабря в Минске. Аналитики предполагают, что диктатору из Беларуси удалось удержать свои позиции.

Существовало множество предположений, связанных с визитом Путина в Минск. Но самое популярное из них – стремление склонить Лукашенко к вторжению белорусских войск в Украину.

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Путин в очередной раз потерпел поражение

Как отмечают аналитики из Института по изучению войны, Лукашенко, вероятно, отверг усилия Путина. Кремлевскому диктатору не удалось вынудить Беларусь к дальнейшим российско-белорусским интеграционным уступкам.

Составители отчета отметили, что Путин и Лукашенко публично решили не обсуждать войну в Украине. В то же время они акцентировали на якобы "западной угрозе". Поэтому Путин заявил, что может рассмотреть возможность обучения белорусских экипажей боевой авиации. Последняя будет применять "боеприпасы со специальными боеголовками", если на внешних границах союзного государства будет наблюдаться "обострение".

Лукашенко ищет причины не вступать в войну

В Институте отметили, что Лукашенко не просто так использует риторику о якобы нападении НАТО. Это один из рычагов влияния, позволяющий не гнать свои войска на войну в Украине. Мол, они нужны Беларуси, чтобы оградить ее от возможных угроз.

На фоне этих заявлений Путин пообещал Лукашенко комплексы ПВО С-400, а также установки "Искандеры". А также отметил, что оба лидера государств обсуждали вопросы формирования единого оборонного пространства.

По оценкам составителей отчета, участие Беларуси в войне против Украины все еще остается маловероятным. А это значит, что после встречи с Лукашенко Путин вернется без самого главного. Между тем, Лукашенко решил использовать против диктатора из Кремля его же оправдание. Ведь Россия тоже придумывала басни о нападении НАТО.

Кратко о визите Путина в Лукашенко