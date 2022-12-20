Официально об этом не заявили. В то же время, Путин поспешил заверить всех, что "Россия не стремится никого поглощать". Аналитики объяснили, что может стоять за этой циничной фразой, озвученной диктатором.

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Путин пытается скрыть истинные намерения

Как отмечали ранее аналитики, визит Путина мог быть связан с интеграцией Беларуси в Россию. Ведь именно таким образом можно было бы в обход Лукашенко отправлять белорусское войско в наступление на Украину.

Но и здесь хитрый диктатор решил не раскачивать дырявую шлюпку, в которой он плывет почти 10 месяцев. Путин заявил, что Россия не заинтересована никого поглощать. Речь шла о Беларуси.

Как отмечают в Институте по изучению войны, соответствующее заявление он сделал после тезиса Лукашенко, озвученного 16 декабря. Последний попытался еще раз напомнить гостю, что Беларусь – независимое и суверенное государство.

Оправдаться попробовал и спикер Кремля. Дмитрий Песков подчеркнул, что визит Путина в Беларусь не был связан с попытками убедить Лукашенко вступить в войну. В любимой манере россиян он отметил, что соответствующие заявления – безосновательные и "глупые". Но аналитики все помнят. За несколько дней до полномасштабного вторжения Песков убеждал всех, что Россия на Украину не нападет.

Поэтому, считают в Институте, все эти возражения – попытка скрыть отчаянное желание Путина. Диктатор изо всех сил пытается втянуть Лукашенко в войну. Но и на этот раз он потерпел поражение. Как видите, даже личный визит – впервые с 2019 года – не помог ему добиться желаемого.

Кратко о переговорах Лукашенко и Путина