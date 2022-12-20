Офіційно про це не заявили. Водночас Путін поспішив запевнити усіх, що "Росія не прагне нікого поглинати". Аналітики пояснили, що ж може стояти за цією цинічною фразою, озвученою диктатором.

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Путін намагається приховати справжні наміри

Як зазначали раніше аналітики, візит Путіна міг бути пов'язаним з інтеграцією Білорусі в Росію. Адже саме таким чином можна було б, в обхід Лукашенка, відправляти білоруське військо в наступ на Україну.

Але й тут хитрий диктатор вирішив не розгойдувати діряву шлюпку, в якій він пливе майже 10 місяців. Путін заявив, що "Росія не зацікавлена нікого поглинати". Мовилося про Білорусь.

Як зазначають в Інституті з вивчення війни, відповідну заяву він зробив після тези Лукашенка, озвученої 16 грудня. Останній спробував вкотре нагадати гостю, що Білорусь – незалежна та суверенна держава.

Виправдатися спробував також і речник Кремля. Дмітрій Пєсков наголосив, що візит Путіна до Білорусі не був пов'язаний зі спробами переконати Лукашенка вступити у війну. В улюбленій манері росіян, він зазначив, що відповідні заяви – безпідставні та "дурні". Але аналітики все пам'ятають. За кілька днів до повномасштабного вторгнення Пєсков переконував усіх, що Росія на Україну не нападе.

Тож, вважають в Інституті, усі ці заперечення – спроба приховати відчайдушне бажання Путіна. Диктатор з усіх сил намагається втягнути Лукашенка у війну. Але й цього разу він зазнав поразки. Як бачите, навіть особистий візит – уперше з 2019 року – не допоміг йому досягнути бажаного.

Коротко про переговори Лукашенка та Путіна