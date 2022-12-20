Офіційно про це не заявили. Водночас Путін поспішив запевнити усіх, що "Росія не прагне нікого поглинати". Аналітики пояснили, що ж може стояти за цією цинічною фразою, озвученою диктатором.
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Путін намагається приховати справжні наміри
Як зазначали раніше аналітики, візит Путіна міг бути пов'язаним з інтеграцією Білорусі в Росію. Адже саме таким чином можна було б, в обхід Лукашенка, відправляти білоруське військо в наступ на Україну.
Але й тут хитрий диктатор вирішив не розгойдувати діряву шлюпку, в якій він пливе майже 10 місяців. Путін заявив, що "Росія не зацікавлена нікого поглинати". Мовилося про Білорусь.
Як зазначають в Інституті з вивчення війни, відповідну заяву він зробив після тези Лукашенка, озвученої 16 грудня. Останній спробував вкотре нагадати гостю, що Білорусь – незалежна та суверенна держава.
Виправдатися спробував також і речник Кремля. Дмітрій Пєсков наголосив, що візит Путіна до Білорусі не був пов'язаний зі спробами переконати Лукашенка вступити у війну. В улюбленій манері росіян, він зазначив, що відповідні заяви – безпідставні та "дурні". Але аналітики все пам'ятають. За кілька днів до повномасштабного вторгнення Пєсков переконував усіх, що Росія на Україну не нападе.
Тож, вважають в Інституті, усі ці заперечення – спроба приховати відчайдушне бажання Путіна. Диктатор з усіх сил намагається втягнути Лукашенка у війну. Але й цього разу він зазнав поразки. Як бачите, навіть особистий візит – уперше з 2019 року – не допоміг йому досягнути бажаного.
Коротко про переговори Лукашенка та Путіна
- Як запевнив сам Лукашенко, Путін завітав до Мінська вперше за останні 3 роки не просто так. За його словами, у диктаторів виникло кілька питань, які необхідно було особисто обговорити.
- Насправді Лукашенко міг сам навідатися до Кремля, як робив неодноразово. Але цього разу Путін намагався створити для білоруського диктатора теплу ванну, давши йому відчуття впливу на ситуацію.
- Самі переговори відбувалися у широкому форматі. До них долучилися також інші посадовці, зокрема міністри оборони обох країн. Путін згодом наголосив, що перемовини були "дуже результативними". Тож Білорусь та Росія продовжать спільні навчання військових.
- Лукашенко, який не надто слідкує за язиком, похизувався спільною "базою для ривка". Водночас він запевнив, що схвалити відповідне рішення має народ.
- А ще Лукашенко визнав, що вони з Путіним міряються, хто більше зло. Й оскільки вони так і не змогли дійти спільного висновку, то вважають, що вони однаковісінькі співагресори, найшкідливіші та найтоксичніші люди на планеті.