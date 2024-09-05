Больше уважения к убийце, – Зеленский резко отреагировал на визит Путина в Монголию

2 сентября Владимир Путин впервые посетил страну, которая ратифицировала Римский статут и должна была бы его арестовать в соответствии с ордером, выданным судом в Гааге. Впрочем, Монголия этого делать не стала.

Более того, Улан-Батор предоставил гарантии российскому диктатору, что никакого ареста не будет. Президент Зеленский прокомментировал это событие в интервью NBC News.

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Реакция Зеленского

Глава государства объяснил, что когда Монголия приняла Путина как президента, вместо того, чтобы выполнить ордер на его арест, она показала, что не уважает международное право.

Они Путина уважают больше, чем международное право. Больше уважения к убийце, чем к международному праву. Больше уважения к войне, чем к миру,

– заявил политик.

В то же время тот факт, что несколько стран наплевали на международное право, не означает, что тот или иной человек не будет нести ответственности. Большинство государств все равно будет ожидать правосудия. И оно будет, уверен Зеленский.

К слову, представитель монгольского правительства отметил, что страна оказалась в ситуации энергетической зависимости от России, и это усложняет возможность ареста Путина по ордеру МУС.