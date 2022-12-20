Визит провалился, Путин не дожал Лукашенко, – Гудков предположил результат встречи диктаторов

Накануне Владимир Путин посетил Александра Лукашенко. Эксперты предполагают, что глава Кремля склонял самопровозглашенного президента Беларуси к участию в войне против Украины, но этот визит мог провалиться.

Путин не дожил Лукашенко

Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он считает, что Путин уехал в Беларусь, чтобы попытаться лично дожать Лукашенко вступить в прямую войну против Украины.

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Однако, по его мнению, визит Путина провалился – Лукашенко в очередной раз ему все пообещал и на этом все закончилось.

Если бы они (Путин и Лукашенко – 24 канал) реально о чем-то договорились, об этом говорили бы на каждом шагу. Путинская пропаганда не упустила бы такого шанса – заявить об эпохальном событии, что Беларусь сдалась и будет участвовать в этой войне,

– объясняет Гудков.

Оппозиционный политик предполагает, что Путин не смог дожать Лукашенко.

Что может придумать Путин, чтобы не участвовать в войне? Гудков отметил, что самопровозглашенный президент Беларуси будет "вешать лапшу на уши", а Путин будет делать вид, что верит ему.

Лукашенко будет говорить, что он защищает Россию от НАТО, стоит на страже границы и сдерживает большую группировку поляков, чехов, словаков, литовцев и других от вторжения в Россию и захвата путинских богатств. Он будет играть клоуна до тех пор, пока Путин окончательно не проиграет войну,

– заявил оппозиционер.

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Путин был бы рад убить Лукашенко

"Думаю, что Путин был бы рад убить Лукашенко, если бы его можно было кем-то заменить", – сказал Гудков.

По его словам, он этого не делает, потому что сейчас Путину просто не кем заменить Лукашенко. "Президенту Беларуси каким-то образом удается держаться у власти при 85-процентной ненависти белорусов. И таких людей больше Путин не видит", – добавил политик.

Почему глава Кремля держится за Лукашенко и прощает все? Потому что если в Беларуси что-то начнет сыпаться, то Путину не поздоровится. И русский народ скажет: "Белорусы смогли, а мы что не сможем?". Поэтому он боится обрушения Беларуси, поэтому держит Лукашенка,

– предполагает Гудков.

К слову, Лукашенко сказал, что во время переговоров были одобрены "определенные совместные решения", а Путин сообщил, что обсудил с президентом Белоруссии создание единой оборонной сферы между странами.

Также было сказано, что Россия и Беларусь договорились продолжать практику совместных военных учений и якобы желают заниматься созданием новой военной техники.