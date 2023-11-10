Юрист оппозиционной партии El Tiregi Нурсултан Ермаханов сказал 24 Каналу, что визит Путина мог быть спонтанным решением на фоне слухов, что Астана выходит из-под влияния России.

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"Эта поездка не была запланирована преждевременно – мы узнали о ней буквально через несколько дней. Мне кажется, что это было спонтанное решение", – отметил Ерманахов.

По его словам, это была полностью политическая поездка, чтобы показать, что Путин якобы еще имеет вес в Центральной Азии. В то же время у российского президента небольшой выбор, куда поехать. Он практически невыездной, поскольку Международный суд выдал ордер на его арест.

О чем говорили Путин и Токаев

Российский и казахстанский президенты обсудили, в частности, строительство атомной электростанции. Несмотря на значительный потенциал Казахстана и готовность "Росатома" помочь, страна сомневается в целесообразности такого проекта.

Поэтому вопрос строительства АЭС в Казахстане будет вынесен на референдум.

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