Юрист оппозиционной партии El Tiregi Нурсултан Ермаханов сказал 24 Каналу, что визит Путина мог быть спонтанным решением на фоне слухов, что Астана выходит из-под влияния России.
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"Эта поездка не была запланирована преждевременно – мы узнали о ней буквально через несколько дней. Мне кажется, что это было спонтанное решение", – отметил Ерманахов.
По его словам, это была полностью политическая поездка, чтобы показать, что Путин якобы еще имеет вес в Центральной Азии. В то же время у российского президента небольшой выбор, куда поехать. Он практически невыездной, поскольку Международный суд выдал ордер на его арест.
О чем говорили Путин и Токаев
Российский и казахстанский президенты обсудили, в частности, строительство атомной электростанции. Несмотря на значительный потенциал Казахстана и готовность "Росатома" помочь, страна сомневается в целесообразности такого проекта.
Поэтому вопрос строительства АЭС в Казахстане будет вынесен на референдум.
Казахстан не поддерживает войну России против Украины: основное
- Казахстан запретил экспортировать в Россию высокотехнологичные продукты, которые можно использовать в войне против Украины. Речь идет о 106 наименованиях товаров.
- Кроме того, после объявления частичной мобилизации в России в сентябре 2022 года Казахстан запретил своим гражданам участвовать в войне против Украины. Иначе людям грозит уголовное наказание.
- Как известно, во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года президент Казахстана заявил, что не признает псевдореспублики на оккупированных Донетчине и Луганщине. В то же время Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в стране звучат разные мнения по поводу войны в Украине.