Юрист опозиційної партії El Tiregi Нурсултан Єрмаханов сказав 24 Каналу, що візит Путіна міг бути спонтанним рішенням на тлі чуток, що Астана виходить з-під впливу Росії.

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"Ця поїздка не була запланована завчасно – ми дізнались про неї буквально за кілька днів. Мені здається, що це було спонтанне рішення", – зазначив Єрманахов.

За його словами, це була цілковито політична поїздка, щоб показати, що Путін буцімто ще має вагу в Центральній Азії. Водночас російський президент має невеликий вибір, куди поїхати. Він практично невиїзний, оскільки Міжнародний суд видав ордер на його арешт.

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Російський і казахстанський президенти обговорили, зокрема, будівництво атомної електростанції. Попри значний потенціал Казахстану і готовність "Росатому" посприяти, країна має сумніви щодо доцільності такого проєкту.

Тому питання будівництва АЕС у Казахстані винесуть на референдум.

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