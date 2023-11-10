Юрист опозиційної партії El Tiregi Нурсултан Єрмаханов сказав 24 Каналу, що візит Путіна міг бути спонтанним рішенням на тлі чуток, що Астана виходить з-під впливу Росії.
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"Ця поїздка не була запланована завчасно – ми дізнались про неї буквально за кілька днів. Мені здається, що це було спонтанне рішення", – зазначив Єрманахов.
За його словами, це була цілковито політична поїздка, щоб показати, що Путін буцімто ще має вагу в Центральній Азії. Водночас російський президент має невеликий вибір, куди поїхати. Він практично невиїзний, оскільки Міжнародний суд видав ордер на його арешт.
Про що говорили Путін і Токаєв
Російський і казахстанський президенти обговорили, зокрема, будівництво атомної електростанції. Попри значний потенціал Казахстану і готовність "Росатому" посприяти, країна має сумніви щодо доцільності такого проєкту.
Тому питання будівництва АЕС у Казахстані винесуть на референдум.
Казахстан не підтримує війну Росії проти України: основне
- Казахстан заборонив експортувати до Росії високотехнологічні продукти, які можна використати у війні проти України. Ідеться про 106 найменувань товарів.
- Крім того, після оголошення часткової мобілізації в Росії у вересні 2022 року Казахстан заборонив своїм громадянам брати участь у війні проти України. Інакше людям загрожує кримінальне покарання.
- Як відомо, під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі в червні 2022 року президент Казахстану заявив, що не визнає псевдореспубліки на окупованих Донеччині та Луганщині. Водночас Касим-Жомарт Токаєв наголосив, що в країні лунають різні думки щодо війни в Україні.