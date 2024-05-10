Си вызвал к себе Путина: каким может быть визит российского диктатора в Пекин

Сразу после начала своей пятой президентской каденции Владимир Путин совершит первый визит в Китай. В то же время Си Цзиньпин не посетил инаугурацию главы Кремля, хотя в это время находился в европейском турне.

Об этом 24 Каналу рассказал писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, отметив, что глава Китая проигнорировал важное для Путина событие. Более того, в это время он встречался с одним из врагов Путина – Эммануэлем Макроном.

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Показательный момент

Си Цзиньпин решил сначала послушать оппонентов Путина, и после этого он не поехал в Москву, а вызвал главу Кремля к себе в Пекин.

Важно понимать, что главным торговым партнером для Китая является Запад – США и Европа. Россия на фоне них занимает примерно 2% интересов Китая. Поэтому Си Цзиньпин приезжает к своим главным торговым, а также политическим партнерам. Китай никогда не откажется от своих хороших отношений с западным миром из-за какого-то Путина и его безумной войны,

– уверен общественный деятель.

Поэтому можно сделать выводы, что Си на совещании, на которое он вызывает Путина – своего сателлита, скажет ему что-то такое, что тому очень не понравится.

Когда два лидера выйдут после переговоров, этот момент будет очень интересным и показательным.

"Си Цзиньпин будет холодно и сдержанно себя вести. Он будет демонстрировать, что вышел не с равноправным партнером. В то же время Путин будет тщательно подбирать слова, пытаться сделать вид, что все хорошо, и робко оглядываться на Си. Однако будет понятно, что Путин зависит от главы Китая, и они не являются друзьями. Из этого можно сделать вывод, что Китай все больше отстраняется от помощи Путину", – подчеркнул Ростислав Мурзагулов.

Ботокс не помогает

Публицист обратил внимание на то, что Путин очень сильно изменился, в том числе и психически. Он уже не может держать удар, он уже не такой бравый, как раньше.

"Во время инаугурации он бубнил о том, что "весь Запад против него восстал", и видно, как ему страшно: глаза бегают, морщины углубились за последнее время и уже даже ботокс не помогает", – заметил он.

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