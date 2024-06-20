Феноменальное сходство с надгробной плитой: Ким Чен Ын подарил Путину его портрет

На днях российский диктатор Владимир Путин был с официальным визитом в Северной Корее. Там глава Кремля получил от лидера КНДР Ким Чен Ына "интересный" подарок.

Так, ему вручили несколько художественных работ. Одна из них слишком похожа на надгробную плиту, о чем начали писать пользователи сети.

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Странный подарок для Путина от лидера КНДР

Встреча двух диктаторов, президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ына, не прошла без подарков. Так, Путину вручили портрет, похожий на надгробную плиту.



Подарок в виде портрета для Путина / Фото СМИ

Учитывая фото, видно, что работа создана то ли из мрамора, или из стекловидного покрытия, что более присуще надгробиям.

К тому же, фото Путина разместили в овальной рамке, что еще больше придает картине элементов надгробной плиты. На фотографии также заметна реакция самого Путина на этот "шедевр". Выглядит так, как будто он не очень обрадовался такой оригинальности северокорейского коллеги.

Путину презентовали его бюст / Фото СМИ

Также в сети засветились фото собственного бюста Путина, который и презентовали главе Кремля. Соответствующую фотографию также обнародовали в соцсетях.

Интересно, что фотографии подарков были опубликованы ЦТАК и попали в ряд западных изданий, однако российские пропагандисты до сих пор не публиковали изображения портрета.

Добавим, что "портретные" подарки на этом для Путина не закончились. Известно, что российский диктатор после визита в КНДР прибыл во Вьетнам.

Там в Ханое Путину показали его портрет, который тоже довольно странный. Он "нарисован" тенью, которую отбрасывают скульптуры березы и лошади.

"Образ коня – это олицетворение силы, стойкости, мудрости, верности, дружбы, а береза – это традиционный символ русской культуры", – сказал диктор, который презентовал скульптуры.

На видео видно, что в одном положении тени от скульптур образуют на белом полотне портрет Путина в нынешнем возрасте, а если их повернуть вокруг оси – портрет диктатора в молодости.

"Это произведение – символ дружбы наших народов. Оно показывает желание продолжать добрые отношения", – цитируют российские СМИ организаторов концерта.