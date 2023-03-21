Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он добавил, что приезжавшему в Мариуполь Путину дали подозрительно мало слов.
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Путин стал целью
По его словам, на видео с Путиным действительно есть местные жители, мариупольцы – коллаборанты. Среди них женщина, которая благодарила Путина "за победу" – Ирина Волосатова. После того как ее узнали мариупольцы, она пожаловалась российским СМИ на угрозы со стороны украинцев.
"Также в сети уже нашли "мариупольцев", которые на самом деле являются сотрудниками ФСО. По крайней мере, трое из них стояли за Путиным во время новогоднего поздравления в 2023 году. Их постоянно держат в специальном месте и они регулярно сдают кал, чтобы у них было все хорошо со здоровьем. Поэтому в массовке одной и те же люди", – заявил Шейтельман.
Какой из двойников Путина ездил в Мариуполь – политтехнолог ответил: смотреть видео
Он также отметил, что впервые с начала полномасштабного вторжения Путин посещает оккупированные территории. Это очень важно, ведь теперь это меняет его статус – с политика и дипломата в легитимную военную цель, непосредственного участника войны.
Мы не знаем, настоящий ли этот Путин
Политтехнолог прокомментировал заявления о том, настоящий ли Путин приезжал в Мариуполь. По его словам, на это указывают только косвенные признаки: движения руками, хромота и прочее.
"Для меня важна манера речи, а именно словарный запас и то, как он строит предложение. Это повторить почти невозможно. Разве что двойник должен полностью заучить текст, но на интервью можно легко выяснить, перед нами ли настоящий Путин ", – заявил Шейтельман.
Он добавил, что "предыдущий" Путин говорил военными терминами, а этот, ездивший на оккупированные территории, говорил очень мало. Следовательно, мы не знаем, был ли это настоящий Путин.
Что известно о визите Путина в Мариуполь
- На одном из роликов, показывавших визит Путина в Мариуполь, слышно, как во время "невынужденного общения" диктатора с "мариупольцами" голос на фоне кричит, что это все неправда и показуха. Впоследствии на сайте Кремля убрали этот отрывок видео.
- Кроме этого, руководитель Кремля очень мало говорил во время визита. Лицо за все время поездки почти не говорило, только выборочные слова.
- За 9 лет, оккупированные части территорий Луганской и Донецкой области, президент России ни разу не посетил ни Донецк, ни Луганск. Но он посетил Мариуполь, чтобы продемонстрировать, насколько важным есть для него сухопутный коридор в Крыму.