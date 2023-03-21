Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він додав, що Путіну, який приїздив до Маріуполя, дали підозріло мало слів.

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Путін став ціллю

За його словами, на відео з Путіним справді є місцеві мешканці, маріупольці – колаборанти. Серед них жінка, яка дякувала Путіну "за побєду" – Ірина Волосатова. Після того, як її впізнали маріупольці, вона поскаржилась росЗМІ на погрози з боку українців.

"Також в мережі вже знайшли "маріупольців", які насправді є співробітниками ФСО. Принаймні троє з них стояли за Путіним під час новорічного привітання у 2023 році. Їх постійно тримають в спеціальному місці і вони регулярно здають кал, щоб в них було все добре зі здоров’ям. Тому в масовці одній й ті самі люди", – заявив Шейтельман.

Який з двійників Путіна їздив до Маріуполя – політтехнолог дав відповідь: дивитись відео

Він також зазначив, що це вперше з початку повномасштабного вторгнення Путін відвідує окуповані території. Це дуже важливо, адже тепер це змінює його статус – з політика і дипломата на легітимну військову ціль, безпосереднього учасника війни.

Ми не знаємо, чи цей Путін справжній

Політтехнолог прокоментував заяви про те, чи справжній Путін приїздив до Маріуполя. За його словами, на це вказують лише непрямі ознаки: рухи руками, кульгавість та інше.

"Для мене важливою є манера мовлення, а саме словниковий запас та те, як він будує речення. Це повторити майже не можливо. Хіба що двійник повинен повністю завчити текст, але на інтерв’ю можна легко з’ясувати, чи перед нами справжній Путін", – заявив Шейтельман.

Він додав, що "попередній" Путін говорив військовими термінами, а цей, що їздив на окуповані території, говорив дуже мало. Відтак, ми не знаємо, чи був це справжній Путін.

Що відомо про візит Путіна в Маріуполь