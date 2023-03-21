Ввечері 18 та у ніч на 19 березня Путін був в Маріуполі, де буцімто "спонтанно" прийшов у гості до звичайних людей. Однак на одному з роликів чутно, як під час "невимушеного спілкування" диктатора з "маріупольцями" голос на фоні кричить що це все неправда й показуха. 24 Канал з посилання на телеграм-канали інформує, що з цим фрагментом на сайті Кремля щось трапилось.

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Замести сліди не вдасться

Власне, анонімні ресурси повідомили, що зі сайту президента Росії прибрали уривок відео, на якому жіночий голос на фоні кричить в далині, що "це неправда, це все напоказ".

24 канал вирішив перевірити цю інформацію. Ми зайшли на сайт Кремля та справді пересвідчились, що у 30-тихвилинному ролику, опублікованому 19 березня, близько 06:00 немає фрагмента, на якому голос на фоні кричить, що це все постановка.



Зі сайту президента Росії прибрали уривок, що спалив постановку пропагандистів / Скриншот 24 Каналу

Однак, на щастя, у мережі збереглися відео, на яких цей уривок є. Переглянути його ви можете у сюжеті 24 Каналу нижче.

Кадри, на яких жіночий голос кричить про "постановку" під час приїзду Путіна в Маріуполь: дивіться відео (з 02:35)

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