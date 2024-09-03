"У нас связаны руки": в Монголии объяснили свое решение не задерживать Путина

Российский диктатор Путин недавно прибыл с визитом в Монголию. Однако страна не арестовала главу Кремля.

Монголия не может арестовать Владимира Путина, который находится с визитом в стране, ведь зависима от импорта российских энергопродуктов. Об этом пишут в Politico.

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Почему Монголия не арестовала Путина

Представитель монгольского правительства отметил, что страна оказалась в ситуации энергетической зависимости, и это усложняет возможность ареста Путина по ордеру МУС.

Монголия импортирует 95% своих нефтепродуктов и более 20% электроэнергии у наших непосредственных соседей, что ранее страдало от перебоев по техническим причинам. Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа,

– сказал представитель.

По его словам, Монголия "всегда придерживалась политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях, что подтверждается официальными заявлениями".

Представитель правительства также добавил, что визит Путина соответствует историческому прецеденту совместного празднования главами государств годовщины победы советских и монгольских войск над Японией в битве на Халхин-Голе в 1939 году. Именно поэтому российский диктатор приехал в Монголию.