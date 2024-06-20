Путин посетил Вьетнам: о чем диктатор договорился с президентом страны

Владимир Путин прибыл с официальным визитом во Вьетнам. В ходе встречи президенты России и Вьетнама подписали более десяти документов.

Также Путин и То Лам согласовали заявление о стратегическом партнерстве между государствами. О встрече президентов России и Вьетнама сообщил ряд российских СМИ, передает 24 Канал.

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Путин прибыл во Вьетнам

Президент Вьетнама То Лам заявил, что переговоры с Путиным прошли "успешно" и в "откровенной" форме.

По его словам, Ханой рассматривает Россию как один из "приоритетов внешней политики". Он добавил, что Ханой и Москва будут работать над "эффективностью проектов" в энергетической сфере, а также вместе искать пути решения проблем, вызванных "текущей международной обстановкой".

Политики приняли заявление "О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений".

По словам российских СМИ, также были подписаны соглашения о взаимодействии в образовании и меморандум о графике создания центра ядерных технологий во Вьетнаме. Кроме того, после переговоров с Путиным, президент Вьетнама То Лам заявил, что Россия и Вьетнам будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

Ранее Владимир Путин также посетил Северную Корею. Там кремлевский диктатор заключил соглашение с Ким Чен Ыном о всеобъемлющем партнерстве. Оно предусматривает также взаимную помощь между странами в случае агрессии против одной из них.