Путин подписал три секретных указа во время неожиданного визита директора ЦРУ в Москву

Пока в Москве с незапланированным визитом находились американские высокопоставленные чиновники, в документах Кремля появились секретные указы. Их подписал российский диктатор Владимир Путин.

Как сообщает The Moscow Times, 25 августа на российском портале правовой информации появились указы Путина под номерами 608, 609 и 610. В то же время содержание документов под номерами 605, 606 и 607 вообще не было обнародовано, что указывает на их секретный характер.

Решение Кремля на фоне визита главы ЦРУ

Два последних документа, содержание которых известно, касаются смены российского посла в Ирак, а еще один изменяет состав комиссий по делам инвалидов и ветеранов.

Перед этими загадочными секретными распоряжениями диктатор подписал указ № 604. Он предоставил российским властям право передавать под "временное управление" объекты и предприятия, владельцы которых, по мнению Кремля, не обеспечили надлежащую защиту от атак беспилотников.

Кремль не опубликовал три секретных указа / Скриншот СМИ с портала правовой информации

В тот же день в Москву с первым визитом с начала полномасштабного вторжения России в Украину прибыл директор ЦРУ Джон Ретклифф. По данным кремлевских корреспондентов, российский президент даже отменил одно из ранее запланированных мероприятий ради встречи с главой американской спецслужбы.

Тематика этих переговоров официально не разглашается. The Wall Street Journal отмечал, что Ретклифф мог передать Путину предупреждение от разведки США о возможной волне мобилизации в России и потенциальных провокациях против НАТО.

В свою очередь, британское издание iPaper связывает этот визит с возможным подготовительным этапом к обмену заключенными.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что целью визита американцев стали "контакты между спецслужбами". Также он добавил, что встреча главы ЦРУ с Путиным в России не планировалась.