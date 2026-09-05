Об этом сообщает издание The Washington Post. После неожиданного приезда Рэтклиффа в Россию страна-агрессор усилила комбинированные атаки на Украину. Враг нацеливается на гражданскую инфраструктуру, в частности на энергетику, торговые центры, АЗС и продовольственные склады.

Какой сигнал Кремль послал Вашингтону

Российский диктатор Владимир Путин пытается воспользоваться "окном возможностей", пока украинская ПВО ослаблена, и усиливает атаки. Глава Кремля надеется заставить Киев пойти на уступки в отношении своих территориальных требований, по сути ожидая от Украины капитуляции.

Несмотря на существенные проблемы в российской экономике и негативные настроения в обществе, Путин на этой неделе выразил уверенность в успехе войны. Вероятно, визит Рэтклиффа не только не убедил его в том, что стоит заканчивать эту войну, но и придал ему сил еще сильнее давить на Украину, чтобы заставить ее уступить свои земли.

Находясь в Москве, глава ЦРУ предупредил российскую разведку, что эскалация войны приведет к обратному эффекту. Он, как сообщает WP со ссылкой на свои источники, посоветовал возобновить переговоры, отметив, что сегодня позиция России слаба и становится такой все больше.

Усиление российских атак на украинские города, в частности на Киев, после визита Рэтклиффа в Москву может быть сигналом для США о том, что Россия продолжит наступательную операцию на фронте и не будет проявлять гибкость.

В то же время военное продвижение России практически остановилось, существенных успехов на поле боя российская армия не демонстрирует, а проблемы в экономике нарастают с каждым днем. Дефицит федерального бюджета страны-агрессора вырос в конце июля до 74,4 миллиарда долларов (2,8% ВВП), что значительно превышает первоначальный прогноз правительства в 1,6% на 2026 год. Кроме того, в России возник топливный кризис, спровоцированный регулярными ударами СОУ по НПЗ.

Напомним, что спецпосланцы из США Стив Виткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшие дни посетить Киев и Москву. Представители Трампа будут пытаться возобновить мирные переговоры. На этом фоне Россия 4 сентября атаковала дроном здание СБУ в украинской столице, что МИД Украины прокомментировал как усиление эскалации со стороны России.