Про це повідомляє видання The Washington Post. Після неочікуваного приїзду Реткліффа в Росію, країна-агресорка наростила комбіновані атаки по Україні. Ворог цілиться по цивільній інфраструктурі, зокрема енергетиці, ТЦ, АЗС і продовольчих складах.

Який сигнал Кремль надіслав Вашингтону

Російський диктатор Володимир Путін намагається скористатися "вікном можливостей", коли українська ППО ослаблена, і посилює атаки. Очільник Кремля сподівається змусити Київ піти на поступки щодо своїх територіальних вимог, по суті очікуючи від України капітуляції.

Попри суттєві проблеми в російській економіці та негативні настрої у суспільстві, Путін цього тижня висловив впевненість у прогресі війни. Ймовірно, візит Реткліффа не лише не переконав його у тому, що варто закінчувати цю війну, а лише додав наснаги ще дужче тиснути на Україну, аби змусити її поступитися своїми землями.

Перебуваючи у Москві, голова ЦРУ попередив російську розвідку, що ескалація війни призведе до зворотного ефекту. Він, як повідомляє WP з посиланням на свої джерела, порадив відновити переговори, зауваживши на тому, що сьогодні позиція Росії слабка і стає такою дедалі більше.

Посилення російських атак по українських містах та зокрема Києву після відвідин Реткліффом Москви може бути меседжем для США про те, що Росія продовжить наступальну операцію на фронті та не буде проявляти гнучкість.

Водночас військові просування Росії майже зупинилися, суттєвих успіхів на полі бою російська армія не демонструє, а проблеми в економіці наростають з кожним днем. Дефіцит федерального бюджету країни-агресорки зріс наприкінці липня до 74,4 мільярда доларів (2,8% ВВП), що значно перевищує початковий прогноз уряду в 1,6% на 2026 рік. Крім того, в Росії виникла паливна криза, спровокована регулярними ударами СОУ по НПЗ.

Нагадаємо, що спецпосланці з США Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують найближчими днями відвідати Київ та Москву. Представники Трампа намагатимуться відновити мирні переговори. На тлі цього Росія 4 вересня атакувала дроном будівлю СБУ в українській столиці, що МЗС України прокоментувало, як посилення ескалації з боку Росії.