"Будто визит нацистской Германии": в Конгрессе США возмутились приездом российской делегации

В Конгрессе США раскритиковали визит российской делегации, в состав которой входили подсанкционные депутаты. Политики из обеих партий назвали это угрозой безопасности и серьезной ошибкой.

Большинство российских представителей находятся под санкциями, однако это не помешало им приехать в страну. Об этом пишет Politico.

Как отреагировали в Конгрессе США на визит российской делегации?

Организацию визита связывают с конгрессвумен-республиканкой Анной Паулиной Луной, которая известна критическими заявлениями в отношении Украины. Она опубликовала фото встречи вместе с другими политиками, которых часто относят к так называемому "антиукраинскому лобби! Во время визита прозвучали противоречивые заявления как со стороны российских представителей, так и американских политиков. В частности, участники встречи говорили о необходимости диалога с Россией и поиск путей к миру.

В то же время этот шаг вызвал резкую критику в Конгрессе. Сенаторы и конгрессмены, преимущественно демократы, заявили, что допуск представителей страны-агрессора на Капитолийский холм является неприемлемым и опасным.

Сенатор Марк Уорнер назвал ситуацию "чрезвычайно проблематичной", а конгрессмен Майк Куигли подчеркнул, что представителей враждебных государств не следует допускать в такие учреждения.

Критику высказали и республиканцы. Конгрессмен Джо Уилсон заявил, что нельзя принимать представителей режима Владимира Путина, сравнив этот визит с гипотетическим приездом делегации нацистской Германии в 1940-х годах. Его коллега Дон Бейкон также отметил, что такой шаг является ошибочным и играет в пользу Кремля.

Сенатор Джин Шахин обратила внимание, что подсанкционные лица не могли попасть в США случайно, ведь для этого нужны соответствующие разрешения. По ее словам, это решение подрывает санкционную политику и предоставляет российской стороне нежелательную легитимность.

Что известно о визите россиян в США?