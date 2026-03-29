А вице-спикер Госдумы Борис Чернышев вручил американцам открытку. Об этом пишет ТАСС.

Что известно о необычном подарке?

Во время встречи с российскими депутатами в США американские конгрессмены решили подарить членам Государственной Думы России носки с изображением президента Дональда Трампа.

Носки с Трампом / Фото ТАСС

Как сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин, среди других подарков был также личный жетон от конгрессвумен Анны Паулины Луны.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, в свою очередь, подарил американским коллегам открытку, подписанную участниками космической миссии "Союз – Аполлон", что вызвало у представителей США восторг.

Как отмечал Делянин, эта встреча была важной и подготовка проходила в закрытом режиме. В частности, чтобы полностью избежать возможных провокаций.

Необычный подарок от делегации США / Фото ТАСС

