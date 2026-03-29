А вице-спикер Госдумы Борис Чернышев вручил американцам открытку. Об этом пишет ТАСС.
Что известно о необычном подарке?
Во время встречи с российскими депутатами в США американские конгрессмены решили подарить членам Государственной Думы России носки с изображением президента Дональда Трампа.
Носки с Трампом / Фото ТАСС
Как сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин, среди других подарков был также личный жетон от конгрессвумен Анны Паулины Луны.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, в свою очередь, подарил американским коллегам открытку, подписанную участниками космической миссии "Союз – Аполлон", что вызвало у представителей США восторг.
Как отмечал Делянин, эта встреча была важной и подготовка проходила в закрытом режиме. В частности, чтобы полностью избежать возможных провокаций.
Необычный подарок от делегации США / Фото ТАСС
Делегация России недавно посетила США
В Вашингтон 26 марта прилетел самолет Ил-96 специального отряда "Россия", на борту которого, возможно, была российская парламентская делегация. Российские СМИ сообщают о подготовке визита депутатов Госдумы в США для возможных переговоров, возглавляет делегацию Вячеслав Никонов.
По данным российских источников, контакты между сторонами могли активизироваться еще осенью 2025 года после встречи спецпредставителя Кремля по международному сотрудничеству Кирилла Дмитриева с американской конгрессвумен Анной Паулиной Луной. Тогда заявлялось о работе над возможными переговорами между делегациями.