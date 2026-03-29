Большинство российских представителей находятся под санкциями, однако это не помешало им приехать в страну. Об этом пишет Politico.
Как отреагировали в Конгрессе США на визит российской делегации?
Организацию визита связывают с конгрессвумен-республиканкой Анной Паулиной Луной, которая известна критическими заявлениями в отношении Украины. Она опубликовала фото встречи вместе с другими политиками, которых часто относят к так называемому "антиукраинскому лобби! Во время визита прозвучали противоречивые заявления как со стороны российских представителей, так и американских политиков. В частности, участники встречи говорили о необходимости диалога с Россией и поиск путей к миру.
В то же время этот шаг вызвал резкую критику в Конгрессе. Сенаторы и конгрессмены, преимущественно демократы, заявили, что допуск представителей страны-агрессора на Капитолийский холм является неприемлемым и опасным.
Сенатор Марк Уорнер назвал ситуацию "чрезвычайно проблематичной", а конгрессмен Майк Куигли подчеркнул, что представителей враждебных государств не следует допускать в такие учреждения.
Критику высказали и республиканцы. Конгрессмен Джо Уилсон заявил, что нельзя принимать представителей режима Владимира Путина, сравнив этот визит с гипотетическим приездом делегации нацистской Германии в 1940-х годах. Его коллега Дон Бейкон также отметил, что такой шаг является ошибочным и играет в пользу Кремля.
Сенатор Джин Шахин обратила внимание, что подсанкционные лица не могли попасть в США случайно, ведь для этого нужны соответствующие разрешения. По ее словам, это решение подрывает санкционную политику и предоставляет российской стороне нежелательную легитимность.
Что известно о визите россиян в США?
26 марта в Вашингтон прибыл самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия". Вероятно, на его борту находилась российская парламентская делегация. Российские медиа сообщали, что депутаты Госдумы готовили визит в США для возможных переговоров.
Возглавить делегацию, по данным росСМИ, должен был Вячеслав Никонов. Активизация контактов могла начаться еще осенью 2025 года после встречи спецпредставителя Кремля по международному сотрудничеству Кирилла Дмитриева с американской конгрессвумен Анной Паулиной Луной.
Россияне не улетели домой с "пустыми" руками. Американские конгрессмены подарили депутатам Госдумы России носки с портретом Дональда Трампа. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов вручил делегации США открытку, подписанную участниками космической миссии "Союз – Аполлон".