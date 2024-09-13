Шойгу поехал в КНДР к Ким Чен Ыну: какова цель визита

Бывший глава минобороны России Сергей Шойгу поехал в Северную Корею. Отметим, что сам визит состоялся в пятницу, 13 сентября.

Так, лидер КНДР Ким Чен Ын принял там Шойгу. Об этом пишут в российских телеграмм-каналах со ссылкой на совет безопасности России, информирует 24 Канал.

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Визит Шойгу в КНДР

Российские паблики утром 13 сентября опубликовали информацию, что Сергей Шойгу поехал с визитом в Северную Корею.

"В ходе визита Шойгу в Пхеньян состоялся предметный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня", – говорится в сообщении этих телеграмм-каналов.

Визит Шойгу в КНДР прокомментировал и руководитель ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко. Так, он отметил, что настоящей целью поездки Шойгу является оружие.

Шойгу посетил кндр. Единственная настоящая цель визита – оружие. Напомню, что часть баллистики была уничтожена на складах в России нашими воинами,

– написал он.

К слову, что в КНДР обнародовали фото визита диктатора Ким Чен Ына на завод по обогащению урана до уровня оружия. В ходе визита лидер КНДР заявил о необходимости наращивания количества урановых центрифуг. На заводе Ким Чен Ын ознакомился с процедурой производства ядерных боеголовок, о чем пишут северокорейские СМИ.

Заметим, что кадры посещения диктатором предприятия по обогащению урана в КНДР опубликовали впервые. Добавим, что ни местоположение данного объекта, ни время его посещения северокорейским руководителем в сообщении не упоминается.



Лидер КНДР на заводе по обогащению урана / Фото KNCA

Во время посещения завода Ким Чен Ын ознакомился с процедурой производства ядерных боеголовок. Ким Чен Ын заявил о необходимости наращивания количества центрифуг с целью "экспоненциального увеличения производства ядерных вооружений для самообороны".



Визит Ким Чен Ына на ядерный объект / Фото KNCA

Несмотря на значительное количество санкций, КНДР продолжает развивать свою ракетно-ядерную программу. В этом ей частично помогают Китай и Россия. Так, впервые ядерные испытания КНДР провела в 2006 году.

До этого периода в КНДР еще никогда публично не показывали завод по обогащению урана. На таких объектах производится высокообогащенный уран, необходимый для производства ядерного оружия. Для этого урановое сырье разгоняется в центрифугах на высоких скоростях.