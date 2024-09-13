Так, лідер КНДР Кім Чен Ин прийняв там Шойгу. Про це пишуть в російських телеграм-каналах з посиланням на раду безпеки Росії, інформує 24 Канал.
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Візит Шойгу до КНДР
Російські пабліки зранку 13 вересня опублікували інформацію, що Сергей Шойгу поїхав з візитом у Північну Корею.
"У ході візиту Шойгу до Пхеньяна відбувся предметний обмін думками щодо широкого кола питань двостороннього та міжнародного порядку денного", – ідеться в повідомленні цих телеграм-каналів.
Візит Шойгу до КНДР прокоментував і керівник ЦПД РНБО України Андрій Коваленко. Так, він зазначив, що справжньою метою поїздки Шойгу є зброя.
Шойгу відвідав кндр. Єдина справжня мета візиту – зброя. Нагадаю, що частина балістики була знищена на складах в Росії нашими воїнами,
– написав він.
До слова, що у КНДР оприлюднили фото візиту диктатора Кім Чен Ина на завод зі збагачення урану до рівня зброї. В ході візиту лідер КНДР заявив про необхідність нарощування кількості уранових центрифуг. На заводі Кім Чен Ин ознайомився з процедурою виробництва ядерних боєголовок, про що пишуть північнокорейські ЗМІ.
Зауважимо, що кадри відвідування диктатором підприємства зі збагачення урану в КНДР опублікували вперше. Додамо, що ані місце розташування даного об'єкта, ані час його відвідування північнокорейським керівником у повідомленні не згадується.
Лідер КНДР на заводі із збагачення урану / Фото KNCA
Під час відвідин заводу Кім Чен Ин ознайомився з процедурою виробництва ядерних боєголовок. Кім Чен Ин заявив про необхідність нарощування кількості центрифуг з метою "експоненційного збільшення виробництва ядерних озброєнь для самооборони".
Візит Кім Чен Ина на ядерний об'єкт / Фото KNCA
Попри значну кількість санкцій, КНДР продовжує розвивати свою ракетно-ядерну програму. У цьому їй частково допомагають Китай та Росія. Так, вперше ядерні випробування КНДР провела у 2006 році.
До цього періоду у КНДР ще ніколи публічно не показували завод зі збагачення урану. На таких об'єктах виробляється високозбагачений уран, необхідний виробництва ядерної зброї. Для цього уранова сировина розганяється у центрифугах на високих швидкостях.