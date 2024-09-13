Так, лідер КНДР Кім Чен Ин прийняв там Шойгу. Про це пишуть в російських телеграм-каналах з посиланням на раду безпеки Росії, інформує 24 Канал.

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Візит Шойгу до КНДР

Російські пабліки зранку 13 вересня опублікували інформацію, що Сергей Шойгу поїхав з візитом у Північну Корею.

"У ході візиту Шойгу до Пхеньяна відбувся предметний обмін думками щодо широкого кола питань двостороннього та міжнародного порядку денного", – ідеться в повідомленні цих телеграм-каналів.

Візит Шойгу до КНДР прокоментував і керівник ЦПД РНБО України Андрій Коваленко. Так, він зазначив, що справжньою метою поїздки Шойгу є зброя.

Шойгу відвідав кндр. Єдина справжня мета візиту – зброя. Нагадаю, що частина балістики була знищена на складах в Росії нашими воїнами,

– написав він.

До слова, що у КНДР оприлюднили фото візиту диктатора Кім Чен Ина на завод зі збагачення урану до рівня зброї. В ході візиту лідер КНДР заявив про необхідність нарощування кількості уранових центрифуг. На заводі Кім Чен Ин ознайомився з процедурою виробництва ядерних боєголовок, про що пишуть північнокорейські ЗМІ.

Зауважимо, що кадри відвідування диктатором підприємства зі збагачення урану в КНДР опублікували вперше. Додамо, що ані місце розташування даного об'єкта, ані час його відвідування північнокорейським керівником у повідомленні не згадується.



Лідер КНДР на заводі із збагачення урану / Фото KNCA

Під час відвідин заводу Кім Чен Ин ознайомився з процедурою виробництва ядерних боєголовок. Кім Чен Ин заявив про необхідність нарощування кількості центрифуг з метою "експоненційного збільшення виробництва ядерних озброєнь для самооборони".



Візит Кім Чен Ина на ядерний об'єкт / Фото KNCA

Попри значну кількість санкцій, КНДР продовжує розвивати свою ракетно-ядерну програму. У цьому їй частково допомагають Китай та Росія. Так, вперше ядерні випробування КНДР провела у 2006 році.

До цього періоду у КНДР ще ніколи публічно не показували завод зі збагачення урану. На таких об'єктах виробляється високозбагачений уран, необхідний виробництва ядерної зброї. Для цього уранова сировина розганяється у центрифугах на високих швидкостях.