Визиты политиков, которые любят звонить Путину: чем Шольц и Макрон могут помочь Украине

На прошлой неделе произошло сразу два знаковых события. Сначала в украинскую столицу наведалась тройка староевропейцев, а затем во Франции состоялись парламентские выборы. Оба эти события имеют большое значение для украинского дипломатического фронта во время большой войны с Россией.

С какой целью Макрон, Шольц и Драги приезжали в нашу столицу, имели ли место переговоры за закрытыми дверями об уступках Москве, как на Макрона повлияла поездка к местам совершения россиянами преступлений с признаками геноцида, что будет делать Шольц с вопросом поставки Украине оружия – эксклюзивно сайту 24 канала рассказала заведующая информационно-аналитического отдела Украинского института будущего Надежда Коваль.

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Визит в Киев трио "Миротворцы"

Надежда, какой, по вашему мнению, была первоначальная цель визита главной европейской тройки в Киев?

Этого визита очень давно ждали в Киеве. Мы ожидали, что лидеры Германии, Франции и Италии все же приедут лично. Особенно, учитывая, что некоторые европейские лидеры успели к тому времени уже по несколько раз заглянуть с визитами солидарности в нашу столицу. Вопреки даже гораздо более опасной ситуации, которая имела место еще не так давно.

Именно этот визит в первую очередь важен в контексте предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Потому что даже сейчас у нас нет 100% гарантии получения этого статуса. В последний момент может появиться кто-нибудь, кто не согласен с этим решением.

И все же, когда европейские тяжеловесы фактически прямым текстом говорят, что они за кандидатство для нас, то теперь, скорее всего, он будет предоставлен. Поэтому главной целью их приезда было подтвердить свою поддержку нашим европейским стремлением.

У этого визита был очень неоднозначный информационный фон. Некоторые отечественные СМИ писали, что якобы европейские лидеры едут к нам, чтобы попытаться склонить к невыгодному нам миру с Россией​.

Мы знаем, что в принципе, руководители трех крупнейших европейских стран – Франции, Германии и Италии, к которым присоединился еще румынский президент, это одновременно и вожди стран, которые пытаются до последнего сохранить какие-либо возможности для завершения этой войны через диалог с РФ.

К примеру, Италия на этот счет выдвинула целый мирный план. Находятся ли в постоянном контакте с Путиным, как это делает президент Макрон. Это те страны, которые оказывают нам помощь не в таких объемах и не столь быстрыми темпами, как нам хотелось бы. Таким образом, предпочитая сохранить пространство для дипломатического маневра.

В конце концов это именно те игроки, с которыми могут обсуждаться любые варианты завершения или приостановления конфликта. Это тоже нужно иметь в виду. И, конечно, такие вещи обсуждаются за закрытыми дверями. Однако это все вполне возможно.

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Повлияло ли на позицию Макрона посещение мест совершения россиянами преступлений с признаками геноцида в Киевской области?

Думаю, что повлияли. По крайней мере, президент Макрон ясно сказал, что увиденное там его поразило. Эти слова звучат несколько странно, учитывая, что кадры тех событий сейчас уже находятся в открытом доступе в интернете и на ТВ.

Мировая пресса также не обошла вниманием эти российские преступления. Очевидно, Макрону нужно было все это увидеть своими глазами, чтобы окончательно поверить. Для того такие визиты и проходят, чтобы люди сами во всем убедились вживую. После такого позиция визитеров свойственно меняться со значительной долей вероятности.

А как насчет господина Шольца? Немецкий канцлер наконец таки будет действовать вместо говорить?

Эта медаль имеет две стороны. Если взять объем помощи от Германии по сравнению с другими странами, которые нам помогают сегодня, то окажется, что Берлин занимает четвертое место в этом рейтинге.

Германия в большей степени нам предоставляет финансовую, организационную и другие виды невоенной помощи. Эти разновидности помощи также не менее важны.

Визит европейцев имеет большое значение для Украины / Коллаж сайта 24 канала

Да, проблема со снабжением тяжелого оружия бесспорно есть. Для немцев этот вопрос остается наиболее болезненным. В этой части наблюдаем больше промедлений, бюрократических препятствий и так далее.

То есть, весь этот сериал, который наблюдаем еще с марта. Пока я не вижу в этом контексте какого-нибудь существенного перелома. То, что Германия будет помогать, активно не вызывает сомнения. Однако будет ли она присылать какие-то большие объемы тяжелого вооружения? Вопрос остается открытым.

Итоги парламентских выборов во Франции

Ожидалось, что во втором туре французы проявят большую активность во время голосования. А тут вдруг явка составляет всего каких-то 38%. Мы видим, что абсентеистские настроения наоборот только еще больше нарастают (перед первым туром эксперты прогнозировали рекордно низкую явку, которая составит не более 46% – 24 канал). С чем это связано?

Французское общество несколько отчаялось в политической системе своей страны. К тому же тамошний социум довольно поляризован. В нем присутствуют определенные противоречия. В последние годы во Франции все большую популярность приобретают радикальные партии. Причем праворадикальные и леворадикальные.

Очень отчетливо видно социальное неравенство. Последнюю можно увидеть на примере противопоставления крупных глобализованных городов типа Парижа или Марселя маленьким депрессивным городкам и селам, откуда исчезли промышленные объекты, выбрав себе за место базирования Восточную Европу или Китай. В результате закрываются рабочие места.

Вот, собственно, на таких округах, как правило, и находят горячую поддержку радикалы. Интересно, что оба фланга радикалов – и левый и правый говорят в эти дни в основном о социальной политике.

Если раньше Марин Ле Пен больше говорила об угрозе, создаваемой эмиграцией, проблемах для национальной идентичности французов, то теперь она, почти как левый политик, говорит о падении покупательной способности, невозможности платить по счетам, незащищенные слои населения и тому подобное.

Ну, и конечно леворадикальный блок, тоже выигравший очень много мест в парламенте, фактически став главной оппозиционной силой, так же прежде всего ориентирован на возрождение мощного социального государства.

Когда Макрон впервые пришел к власти, у него уже тогда было достаточно серьезное противоречие с праворадикалами. И тогда он вышел из нее победителем путём убеждения абсолютного большинства в парламенте в правильности избранного им вектора развития государства.

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В подтверждение этому французский президент в то время активно пытался ввести целый ряд реформ. Политическая система Франции уже некоторое время их нуждалась в своей устаревшей. И, соответственно, невозможность в полной мере соответствовать вызовам современности.

Ожидать чего-либо другого от системы, установившейся еще после Второй Мировой и в течение большинства времени существования Французской Республики не менялось, не приходилось.

Логично, что любые попытки что-либо поменять во внутренней политике вызывали серьезное сопротивление разного рода профсоюзам и активным протестам (по мнению сразу приходят акции так называемых "желтых жилетов" – 24 канал). Следовательно сделать французскому лидеру удалось не все.

И вот мы видим, что уже начиная свой второй термин, Макрон не может похвастаться большим кредитом доверия. Многие разочаровались в президентской политике, есть и те, кто просто не хочет отдавать свои голоса радикалам. Остальные традиционные противники макронизма посыпались, скажем так.

В итоге мы имеем столь высокий абсентеизм и серьезные политические расколы, когда у президента нет абсолютного большинства в парламенте. То есть, ему для этого не хватало 30 – 40 голосов. Такая реальность заставит Макрона вести поиск возможностей вступить в коалицию. Я делала бы ставку на формальные или неформальные объединения с республиканцами. А это, в свою очередь, ослабит позиции главы государства.

Как на рейтинге Макрона и его партии отразилась его внешнеполитическая активность в последние месяцы?

Французский президент очень активно пользовался войной в Украине как инструмент для набора электоральных баллов еще в марте. Тогда согласно результатам социологических опросов, рейтинги поднялись.

Но это долго не продлилось. Ибо все равно основным вопросом остаются проблемы во внутренней политике. Именно она всех избирателей волнует гораздо больше. Тот запас политической крепости, который был получен за счет войны, когда Макрон выступал с позиции лидера и автора многих инициатив, очень быстро после этого упал. В дальнейшем избиратели обращали внимание исключительно на работу во внутренней политике.

Хочу заметить, что проактивная позиция на геополитической арене несколько отвлекала французского гаранта от проблем внутри страны. Отсюда и такое незначительное внимание с его стороны, как президентской, так и парламентской избирательной кампании. Возможно, если бы он ими беспокоился немного больше, то и результаты мог бы иметь лучшие.

Сторонникам Меланшона стоит рассчитывать на какие-то должности во французском кабмине по итогам выборов?

По-моему, это невозможно. Скорее республиканцы будут получать министерские портфели, чем единомышленники нынешнего лидера крайних левых. Он построил свою парламентскую кампанию в полном противопоставлении себя Макрону и макронизму, выставляя своего оппонента абсолютным злом.

Поэтому каких-либо перспектив для сотрудничества между ними я не вижу. Левые видят себя только оппозицией. У них была задумка выиграть большинство, тогда они смогут говорить о когабитации и сделать своего проводника премьером, чтобы он проводил выгодную левую политику. Этой цели они добиться не смогли. Поэтому будут искать другой способ портить жизнь французскому правительству.

А о чем свидетельствует назначение Борн на должность главы кабмина?

Это свидетельство того, что в период между президентскими и парламентскими выборами Макрону просто нужен был временный министр на этом посту. После парламентской кампании за кресло главы кабинета будет вновь бурлить борьба, которая закончится тем, что во Франции появится новый премьер-министр. Это обычная практика для французского политического процесса в межвыборный период.

Как изменится отношение Парижа к украинскому вопросу после завершения этого последнего акта в текущем электоральном цикле?

Не думаю, что она как-то изменится. Четко он был виден уже после выборов президента. Позиция Макрона стала более благоприятной для нас, кто бы там ни говорил. Ведущую роль после парламентских выборов будет играть внутренняя политика. С такими большими проблемами в стране Макрон просто будет меньше времени и вдохновения активно участвовать в урегулировании военного конфликта между Киевом и Москвой.

Позиция Макрона стала более благоприятной для Украины / Фото Getty Images

И вот здесь для нас может скрываться большая опасность, потому что внутренняя политика – это действительно очень сложное дело. Какой-нибудь ему будет не до ведущей роли во внешней политике. Тем более, что вскоре срок председательства Франции в ЕС будет заканчиваться. Финальным аккордом в этом периоде станет как раз этот саммит, на котором нам, если все будет хорошо, дадут желаемый статус.

После этого несколько месяцев глава Французской Республики будет заниматься в основном тем, что будет строить новую внутригосударственную политическую конфигурацию.

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