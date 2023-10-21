Шольц анонсировал масштабную депортацию из Германии после визита в Израиль

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал массовую депортацию. По его словам, страну должны покинуть все, кто не вправе оставаться.

Такое заявление он сделал по возвращении из Израиля. Политик прибыл туда для переговоров с премьер-министром и президентом страны по предотвращению дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

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Шольц заговорил о депортации

Шольц заявил, что анонсированная им депортация не касается:

людей, прибывших в Германию как рабочая сила,

тех, кто ищет убежища из-за политических притеснений.

Все, кто не принадлежит ни к одной из этих групп, не могут остаться. Поэтому мы ограничиваем нелегальную миграцию в Германию. Слишком много людей прибывает,

– заявил канцлер.

Он добавил, что уменьшить поток людей в Германию можно комплексом мер.

"Мы должны, наконец, массово депортировать тех, кто не имеет права оставаться в Германии", – считает политик.

По его словам, для ускорения этого процесса необходимо наладить и диджитализировать работу государственных органов.

"Нужно депортировать людей чаще и быстрее", – заметил Шольц.

Тему о депортации он поднял в контексте вопроса журналиста о нападениях на евреев в Германии, которые в последнее время участились. Ведь среди тех, кто питает ненависть к Израилю, есть много людей с арабскими корнями.

Шольц подчеркнул, что власть долгое время тщательно следила за такими проявлениями в обществе. Однако именно сейчас пора действовать радикальнее.

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Кратко о визите Шольца в Израиль

Во время вылета из Израиля канцлера Германии застала воздушная тревога. Ему пришлось ложиться на землю прямо на взлетную полосу аэропорта Бен-Гурион вместе со своей делегацией.

Тогда боевики ХАМАС атаковали Тель-Авив ракетами, а укрытий поблизости не было. Позже Шольца таки отвезли в убежище. Однако он успел увидеть 2 взрыва во время работы ПВО.

Стоит отметить, что госсекретарь США Энтони Блинкен во второй раз за неделю посетил Израиль с дипломатическим визитом. Ранее сообщалось, что целью приезда являются "дополнительные обсуждения с израильскими официальными лицами". Одной из тем, вероятно, было ужесточение угрозы со стороны Хезболлы.