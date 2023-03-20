Си Цзиньпин хочет быть нужным миру: как он будет вести себя с Украиной и Россией в дальнейшем

Накануне Си Цзиньпин прилетел в Москву, чтобы пообщаться с Владимиром Путиным. Главная цель китайского лидера – не дать кремлевскому диктатору проиграть войну и упасть.

Интересам китайского лидера отвечает затяжная война, в то же время он не заинтересован в том, чтобы стать союзником Путина. Об этом 24 Канала сказал российский политолог Аббас Галлямов.

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Что нужно Си Цзиньпину

Как отмечает политолог, Си не нужно навлекать на себя гнев мира сообщества. Ему нужно, чтобы мировое сообщество обращалось к нему. "Чтобы американцы приходили к нему и говорили: "Мы не можем повлиять на Путина, хотя бы ты повлияй". Он хочет быть нужным миру", – акцентирует Галлямов.

И чем дольше это продлится, тем лучше для главы Китая. Как говорится: "У Самурая нет цели, есть только путь". В этом случае, говорит политолог, это о Си Цзиньпине.

Если Путин упадет и проиграет войну, у китайского лидера могут возникнуть проблемы. По словам Галлямова, в России, по всей вероятности, победит демократия.

Вполне возможно, что тогда коалиция в поддержку Украины, которую сколотили американцы, повернется к Китаю и скажет: "А что там у вас с правами человека?" И все, он главный вор мировой сцены. А пока главный вор – Путин, и всем не до Си Цзиньпина,

– заметил политолог.

Соответственно, китайскому лидеру нужно, чтобы все это продолжалось, и он был в игре. Поэтому Си будет вести переговоры и долго согласовывать позиции сторон. "К счастью для Си, они взаимоотрицаемы. Путин говорит: "Отдайте мне хотя бы те территории, которые я завоевал". Украинцы говорят: "Черта лысого!". Нет точек соприкосновения", – отмечает Галлямов.

Теперь лидер Китая будет заниматься "челночной дипломатией". Он будет назначать посредников, что бы те контактировали со сторонами.

Через него все будет проходить. Украинцы и россияне будут согласовывать свою позицию с Китаем. Он находится в центре процесса, в центре повестки дня, в центре воздействия. Все ждут, когда Си Цзиньпин урегулирует отношения воюющих сторон,

– утверждает Аббас Галлямов.

По мнению политолога, пока Си ничего предлагать не будет. Он будет слушать, кивать головой и передавать пожелания сторон.

"Он будет подмигивать Зеленскому со словами: "Я, конечно, согласен с тобой, ты, конечно, прав. Но, видишь ли, Путин – чокнутый. Как-то нужно найти точку соприкосновения. Ты подумай и перезвони мне". Приблизительно то же самое он будет говорить Путину: "Я полностью на твоей стороне. Ты для меня как брат, ты же знаешь: русские с китайцами – братья навеки! Но Зеленский уперся, его американцы поддерживают. Поэтому давай вместе подумаем, где можем уступить, как договориться". Ему нужен этот процесс", – резюмировал Галлямов.

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