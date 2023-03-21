Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, уже, судя по видео их общения, можно увидеть, кто доминирует в этих отношениях. Путин находится в роли покоренного.

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Выражение лица Си в некоторые моменты напоминало старую фразу, что "ну ты говори-гавори, а делать будем по-другому", В контексте было заметно, что старший партнер приехал к младшему партнеру,

– отметил Рейтерович.

Какие выводы с первого дня визита Си в Россию

Как отметил Рейтерович, пока не было никаких публичных заявлений, которые демонстрировали бы формирование между Китаем и Россией более крепких отношений. Примечательно, что Путин постоянно говорил о союзничестве, а Си – о партнерских отношениях.

Важный момент, на который следует обратить внимание. Путин хочет институционализированного союза, подкрепленного различными договорами и действиями. А Китай устраивает ситуация поддерживать отношения, торговать, но не брать обязательств по России. Выигрышная стратегия для Китая,

– заметил Рейтерович.

Конечно, Путин рассказывал об эпохальном соглашении с Китаем. Оно действительно "уникальное", ведь Россия будет продавать газ Китаю по цене меньше на 70% от рыночной. А объемы и в помине не дотягивают до тех, которые были с Евросоюзом.

Какие итоги первого дня визита Си в Москву: смотрите видео

Но основное – России еще нужно достроить за собственные средства газопровода, чтобы поставлять газ в Китай в рамках соглашения. Пока это экономические и в определенном смысле дипломатические успехи Китая.

Единственный плюс, который может записать Путин, – определенная демонстрация для собственного населения и частично для стран, которые заняли выжидательную позицию, что Си приехал, а Путин не изгнанник. Есть нюанс. Страны, занявшие выжидательную позицию, видят, кто главный в паре. И сначала будут общаться с Китаем, а затем с разрешения Пекина и с Россией,

– рассказал Рейтерович.

В целом по итогам первого дня визита Си в Москву никакого прорыва в отношениях не произошло.

Си Цзиньпин приехал в Москву: коротко