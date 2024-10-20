Сибига летит в Турцию с Планом победы Зеленского

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибудет с визитом в Турцию для проведения переговоров на высоком уровне по ключевым вопросам.

Об этом стало известно из сообщения МИД Украины, в котором отметили, что во время поездки в столице страны обсудят украинско-турецкое сотрудничество. Визит продлится с 20 по 22 октября.

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Сибига прибудет с визитом в Турцию

Как сообщили в украинском ведомстве, в Анкаре запланированы переговоры главы МИД Украины с его турецким коллегой Хаканом Фиданом, министром национальной обороны Яшаром Гюлером и министром торговли Омером Болатом.

В фокусе переговоров будет расширение двустороннего сотрудничества в политической, экономической, оборонно-промышленной и культурно-гуманитарной сферах, свобода мореплавания и безопасность в Черном море,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, особое внимание сосредоточат на Плане победы Владимира Зеленского, а также интеграции Украины в НАТО и Формуле мира как пути к справедливому и прочному миру.

"В Стамбуле министр проведет ряд переговоров и посетит оборонно-промышленную выставку "SAHA EXPO 2024", где проведет отдельные встречи с турецкими оборонными компаниями. В ходе визита состоятся важные встречи министра с украинской и крымскотатарской общинами Турции", – добавили в МИД.

К слову, Франция оценила План победы Зеленского в войне с Россией. Страна поддерживает его не только в военной сфере, но и готова оказывать поддержку в гражданской и экономической отраслях.